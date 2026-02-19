भूल जाएंगे महंगे डिटॉक्स ड्रिंक्स! पेट की गैस हो या बढ़ता वजन, गन्ने का सिरका जड़ से मिटाएगा 6 बड़ी बीमारियां
Benefits Of Sugarcane Vinegar : प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स और नेचुरल एसिड से भरपूर यह देसी टॉनिक न केवल आपके बिगड़े हुए पाचन को पटरी पर लाता है, बल्कि वजन घटाने से लेकर शुगर कंट्रोल करने तक के सफर में आपका सबसे भरोसेमंद साथी साबित हो सकता है।
शरीर को ठंडक देने से लेकर डिहाइड्रेशन से बचाव करने वाला गन्ने का रस तो आपने गर्मियां शुरू होते ही कई बार पिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी गन्ने के सिरके का स्वाद भी चखा है। गन्ने का सिरका महज एक जायका नहीं है, बल्कि बोतलों में बंद सेहत का 'देसी अमृत' भी है। पारंपरिक तरीके से तैयार यह सिरका प्रोबायोटिक्स और एंजाइम्स का भंडार है, जो आज के मॉडर्न 'डिटॉक्स ड्रिंक्स' को कड़ी टक्कर देकर आपके शरीर को अंदर से रीसेट करने की ताकत रखता है। प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स और नेचुरल एसिड से भरपूर यह देसी टॉनिक न केवल आपके बिगड़े हुए पाचन को पटरी पर लाता है, बल्कि वजन घटाने से लेकर शुगर कंट्रोल करने तक के सफर में आपका सबसे भरोसेमंद साथी साबित हो सकता है। शारदाकेयर हेल्थसिटी की न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स डॉ. गरिमा तिवारी से जानते हैं इसके 5 बेमिसाल फायदे।
1. बेहतर पाचन
गैस, बदहजमी, अपच और भारीपन से परेशान हैं? गन्ने का सिरका पेट के एंजाइम्स को एक्टिव कर खाने को आसानी से पचाने के साथ पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है।
2. ब्लड शुगर पर कंट्रोल
डायबिटीज मैनेजमेंट में यह कमाल का असर दिखाता है। आपकी प्रतिदिन की डाइट में गन्ने का सिरका शामिल करने से खाने के बाद रक्त में शुगर का उतार-चढ़ाव कम होता है, जिससे डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी समस्याओं का प्रबंधन बेहतर होता है।
3. वेट लॉस में नेचुरल बूस्टर
गन्ने का सिरका वजन नियंत्रण में एक प्राकृतिक सहायक के रूप में काम करता है। इसमें मौजूद अम्ल आपकी भूख को नियंत्रित करने और मेटाबॉलिज़्म (चयाप्रक्रिया) को बेहतर करने में मदद करता है, जिससे अनावश्यक स्नैक्स खाने की इच्छा कम होती है और फैट बर्निंग को बढ़ावा मिलता है।
4. बॉडी डिटॉक्स और इम्यूनिटी
यह शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन (शरीर की सफाई) में मदद करता है। गन्ने का सिरका लीवर और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों की गहराई से सफाई कर विषैले तत्वों (Toxins) को बाहर निकालता है। जिससे हमारी इम्यूनिटी और ऊर्जा बेहतर होने के साथ चेहरे पर कुदरती चमक आती है।
5. दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल
यह खून की नलियों को स्वस्थ रखने, अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल के संतुलन में सहायक, और हृदय स्वास्थ्य को लगभग प्राकृतिक तरीके से समर्थन करने में भी योगदान कर सकता है।
6. त्वचा और बालों की चमक
बाहरी रूप से इसका उपयोग त्वचा और बालों के लिए प्राकृतिक टोनर या कंडीशनर के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे त्वचा की चमक बढ़ती है और बालों की जड़ों से संबंधित समस्याएं कम होती हैं।
इस्तेमाल का सही तरीका:
कभी भी इसे सीधा न पिएं। 1 गिलास पानी में 1-2 चम्मच सिरका मिलाकर ही इसका सेवन करें। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर, एसिडिटी या एलर्जी है, तो अपने चिकित्सक या आहार विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
