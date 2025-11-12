Hindustan Hindi News
Health Benefits of Pickled Radish or Sirke wali Mooli
सिरके वाली मूली: खट्टी-मीठी डिश जो रखे सेहत को फिट और एक्टिव

सिरके वाली मूली: खट्टी-मीठी डिश जो रखे सेहत को फिट और एक्टिव

संक्षेप: सर्दियों के मौसम में सिरके में डूबी मूली ना सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाती है, बल्कि यह सेहत का खजाना भी है। इसे खाने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, यहां जानें।

Wed, 12 Nov 2025 04:34 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में जब शरीर को अतिरिक्त गर्माहट और पाचन शक्ति की जरूरत होती है, तब सिरके वाली मूली एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प बन जाती है। पारंपरिक भारतीय रसोई में यह ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए जानी जाती है बल्कि अपने औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। सिरके में डूबी मूली शरीर के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स की तरह काम करती है- यह पाचन को बेहतर बनाती है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखती है और लिवर को साफ करती है। इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोबायोटिक्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से ना सिर्फ पाचन और इम्यूनिटी बेहतर होती है, बल्कि त्वचा पर भी नेचुरल ग्लो आता है।

सिरके वाली मूली के स्वास्थ्य लाभ

  • पाचन को बेहतर बनाए: सिरके में रखी मूली एक नेचुरल प्रोबायोटिक की तरह काम करती है। यह पेट की खराबी, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर रखती है।
  • वजन घटाने में मददगार: इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर ज्यादा, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और ओवरईटिंग की समस्या नहीं होती।
  • शुगर लेवल को कंट्रोल करे: सिरका ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है, वहीं मूली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है।
  • लिवर को डिटॉक्स करे: मूली में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स और सिरके की अम्लीय प्रकृति लिवर को साफ करने और टॉक्सिन्स निकालने में मदद करते हैं।
  • इम्यूनिटी बढ़ाए: मूली में विटामिन C और सिरके में एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।
  • त्वचा को निखार दे: इसके नियमित सेवन से त्वचा अंदर से ग्लो करती है क्योंकि यह शरीर को डिटॉक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है।

सावधानी

  • अगर आपको एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या है तो सिरके वाली मूली सीमित मात्रा में खाएं। इसे हमेशा कांच या मिट्टी के बर्तन में स्टोर करें ताकि पोषक तत्व सुरक्षित रहें।

सेहत की बात: सिरके वाली मूली स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है। यह पाचन को दुरुस्त करती है, वजन घटाने में मदद करती है, शुगर लेवल को नियंत्रित रखती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगर इसे संतुलित मात्रा में खाया जाए तो यह सर्दियों में शरीर के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है।

