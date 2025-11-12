सिरके वाली मूली: खट्टी-मीठी डिश जो रखे सेहत को फिट और एक्टिव

सर्दियों के मौसम में जब शरीर को अतिरिक्त गर्माहट और पाचन शक्ति की जरूरत होती है, तब सिरके वाली मूली एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प बन जाती है। पारंपरिक भारतीय रसोई में यह ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए जानी जाती है बल्कि अपने औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। सिरके में डूबी मूली शरीर के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स की तरह काम करती है- यह पाचन को बेहतर बनाती है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखती है और लिवर को साफ करती है। इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोबायोटिक्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से ना सिर्फ पाचन और इम्यूनिटी बेहतर होती है, बल्कि त्वचा पर भी नेचुरल ग्लो आता है।