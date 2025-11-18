डिप्रेशन को दूर करके बीपी और हार्ट हेल्थ को ठीक रखते हैं भजन, रोजाना सुनने से मिलते हैं ये 5 फायदे
संक्षेप: भजन आपको अध्यात्म से जोड़ते हुए सेहत से जुड़े कई फायदे भी देते हैं। इनका संबंध धर्म से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य लाभ से भी है। आइए जानते हैं भजन सुनने से व्यक्ति की सेहत को मिलते हैं क्या गजब के फायदे।
भजन ना सिर्फ आपको ईश्वर के करीब होने का अहसास करवाते हैं बल्कि रोजमर्रा की टेंशन के बीच कुछ पल सुकून और शांति महसूस करने का मौका भी देते हैं। ज्यादातर लोग भजन को सिर्फ अध्यात्म या धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अब तक आप भी ऐसा सोचते आए हैं तो अब आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जी हां, भजन आपको अध्यात्म से जोड़ते हुए सेहत से जुड़े कई फायदे भी देते हैं। इनका संबंध धर्म से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य लाभ से भी है। आइए जानते हैं भजन सुनने से व्यक्ति की सेहत को मिलते हैं क्या गजब के फायदे।
भजन सुनने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे
तनाव और चिंता में कमी
भजन सुनने से पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम (PNS) सक्रिय होता है, जिससे शरीर 'आराम करो और पचाओ' मोड में चला जाता है, और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, जिससे सुकून और शांति मिलती है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि हल्की आवाज में सुना गया मधुर भजन (जैसे मीरा के भजन, तुलसीदास के पद, कबीर के दोहे) ध्यान की तरह काम करते हैं और 10-15 मिनट में ही व्यक्ति की 60 प्रतिशत चिंता कम कर देते हैं।
बेहतर नींद
रात को सोने से पहले हल्के भजन सुनने से अनिद्रा की समस्या में राहत मिल सकती है। मस्तिष्क में अल्फा और थीटा ब्रेनवेव्स बढ़ती हैं। ये दोनों तरंगें गहरी आराम की अवस्था (Deep Relaxation), ध्यान (Meditation) और हल्की नींद (Light Sleep) से जुड़ी होती हैं, जिससे मन शांत होता है और नींद अच्छी आती है।
ब्लड प्रेशर और हृदय स्वास्थ्य
2018 में प्रकाशित एक अध्ययन (Journal of Religion and Health) में पाया गया कि रोज 30 मिनट भजन सुनने वालों का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर औसतन 8-10 mmHg तक कम हुआ। बता दें, भजन (या कोई भी शांत, धीमी गति वाला संगीत) सुनने से तनाव कम होता है और इससे ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) को कम करने में मदद मिल सकती है। शांत संगीत हृदय गति को धीमा करके शरीर को आराम पहुंचाता है, जिससे रक्तचाप में गिरावट आती है। खासतौर पर उच्च रक्तचाप (हाई बीपी) वाले लोगों के लिए भजन सुनना काफी फायदेमंद हो सकता है ।वबता दें, हृदय गति स्थिर होती है और हार्ट रेट वैरिएबिलिटी (HRV) बेहतर होता है।
डिप्रेशन में राहत
भजन सुनने से शरीर में सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे 'खुशी के हार्मोन' बढ़ सकते हैं, जिससे तनाव कम होता है, मूड अच्छा होता है और सुकून व जुड़ाव महसूस होता है। कई लोगों को दवा के साथ-साथ भजन सुनकर डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकलने में मदद मिलती है।
एकाग्रता और स्मृति में सुधार
भजन सुनते समय दिमाग एक ही धुन और शब्दों पर फोकस करता है, इससे ADHD और एकाग्रता की कमी में फायदा होता है। अल्जाइमर के शुरुआती मरीजों पर किए गए कुछ अध्ययनों में भजन और मंत्र जप से स्मृति में सुधार देखा गया है।
Manju Mamgain
