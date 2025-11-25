इन लाल बीजों को उबालकर खाएं, अंडा-चिकन से मिलेगा ज्यादा प्रोटीन, शरीर बनेगा फौलादी

संक्षेप: प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए अंडा-मछली को अच्छा स्रोत माना जाता है। लेकिन आप प्रोटीन की कमी के लिए लाल बीज उबालकर खा सकते हैं। चलिए बताते हैं कौन से है ये लाल बीज और कैसे खाएं।

प्रोटीन युक्त आहार खाना शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। प्रोटीन युक्त चीजें खाने से मांसपेशियां दुरुस्त, वजन कम करने में मदद और हड्डियों को मजबूती मिलती है। नॉन-वेज खाने वाले लोग मटन, चिकन, मछली या अंडा खाकर प्रोटीन की कमी पूरी कर लेते हैं। इन चीजों में प्रोटीन खूब पाया जाता है लेकिन वेज वालों को प्रोटीन के लिए कई ऑप्शन सोचने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा सुपरफूड भी है, जिसे भारतीय लोग बड़े चाव से खाते हैं और इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इतना ही नहीं इसकी सब्जी भी बनती है और इसे उबालकर भी आप खा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं किडनी बीन्स यानी राजमा की। राजमा को सुपरफूड की लिस्ट में शामिल किया गया है और अब ये पूरे उत्तर भारत में मशहूर है। चलिए राजमा खाने के फायदे और इसे खाने का सही तरीका बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कितना प्रोटीन होता है राजमा में फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं। 100 ग्राम उबले हुए राजमा में लगभग 8.7 से 9 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप 1 कप पके हुए राजमा खाते हैं, तो आपके शरीर में 15 ग्राम प्रोटीन पहुंच जाएगाा। इतना प्रोटीन शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। राजमा में अंडे से ज्यादा प्रोटीन होता है।

अन्य फायदे हड्डियों को मजबूत करें- राजमा में कैल्शियम भी पाया जाता है, जिससे शरीर में कैल्शियम भी पहुंचता है। इससे आपकी हड्डियां और दांत मजबूत होंगे।

मसल्स बिल्डिंग- आप जिम जाते हैं और मसल्स गेन करना चाहते हैं, तो रोजाना सुबह उबले हुए राजमा खाएं। इसमें मौजूद प्रोटीन आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा।

पेट के लिए- राजमा खाने से पेट खराब नहीं होता बल्कि इससे पाचन दुरुस्त हो जाता है। ये पेट को साफ करता है और कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाता है।

हाई बीपी- हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान लोगों को राजमा खाना चाहिए। इसमें पोटेशियम और फाइबर होता है, जो हाई बीपी को कंट्रोल में रखता है।

कैसे खाएं- आप रोजाना 1 कप राजमा उबालकर खा सकते हैं। रातभर इसे भिगोकर रखें और सुबह कुकर में 2-3 सीटी लगाकर उबालें। नमक डालकर खाएं। इसके इलावा सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं।