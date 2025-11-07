Hindustan Hindi News
सर्दियों में मूली खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे, बीपी हो या डायबिटीज दोनों रहते हैं कंट्रोल

संक्षेप: Radish Health Benefits: मूली का सेवन खासतौर पर बीपी और डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं मूली का सेवन सेहत को देता है क्या गजब के फायदे।

Fri, 7 Nov 2025 01:58 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Health Benefits Of Eating Mooli : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजार में सफेद और लाल रंग की मूली दिखाई देने लगती है। लोग मूली के पराठे से लेकर उसका सलाद और सब्जी बनाकर खाना बेहद पसंद करते हैं। मूली ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्वों की वजह से सेहत को भी अनजाने में कई गजब के फायदे देती है। बता दें, मूली में फाइबर, पोटैशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो बदलते मौसम में व्यक्ति की इम्यूनिटी बूस्ट करके उसे जल्दी बीमार होने से बचाते हैं। मूली का सेवन खासतौर पर बीपी और डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं मूली का सेवन सेहत को देता है क्या गजब के फायदे।

मूली खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे

मजबूत पाचन तंत्र

सर्दियों में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज, अपच परेशान करने लगती हैं। लेकिन मूली का सेवन सलाद में करने से पाचन तंत्र अच्छा बना रहता है, जिससे पाचन संबंधित समस्याएं कंट्रोल में की जा सकती हैं।

बॉडी करें डिटॉक्सिफाई

कई बार शरीर में अलग-अलग माध्यम से कई विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जो समय के साथ कई बीमारियों को जन्म देने लगते हैं। जिससे बचने के लिए शरीर को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में मूली का सेवन शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। यह किडनी और लीवर को मजबूत बनाता है। जिससे त्वचा में निखार आता है।

डायबिटीज रखें कंट्रोल

मूली में ग्लिासेमिक इंडेक्स कम मात्रा में मौजूद होता है। इसका सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज के रोगियों को अपने आहार में मूली को जरूर शामिल करना चाहिए।

दिल की सेहत

मूली एंथोसायनिन का एक अच्छा स्रोत है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट हृदय को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है, सूजन कम करता है और रक्तचाप तथा खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को नियंत्रित करने में मदद करता है।

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे

पोटेशियम से भरपूर मूली ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद पोटेशियम सोडियम के प्रभावों को कम करके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बेहतर बनाता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है।

