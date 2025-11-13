क्या संतरा खाने का सही तरीका जानते हैं आप? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती
संक्षेप: संतरा ऐसा फल है, जो हर कोई खाना पसंद करता है। ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है लेकिन क्या आप इसे सही तरीके से खाते हैं। गलत तरीके से संतरा खाने से ये फायदा की जगह नुकसान कर सकता है।
सर्दियों के मौसम में संतरा आने लगता है। ये फल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी माना जाता है। संतरा विटामिन-सी, विटामिन-ए, विटामिन-बी6, फाइबर, पोटैशियम, कोलीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, लेकिन कई लोग संतरा खाने से परहेज करते हैं। उन्हें लगता है कि इसे खाने से सर्दी-खांसी की समस्या हो जाती है। संतरे की तासीर ठंडी मानी जाती है लेकिन इसे अगर सही तरीके से खाते हैं, तो ये फल कभी नुकसान नहीं करेगा। चलिए आपको बताते हैं संतरा खाने का सही तरीका क्या है और इसके फायदे।
फायदे
रोग प्रतिकरोधक क्षमता- संतरा में विटामिन सी खूब पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसे खाने से सर्दियों में भी जुकाम-खांसी की समस्या नहीं होती। संतरा शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, इससे बॉडी को किसी भी इंफेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है।
स्किन और हेयर- विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर संतरा आपके बालों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। इसे रोजाना खाने से चेहरे पर चमक आती है और स्किन में कोलेजन का उत्पादन भी बढ़ता है। वही बाल लंबे और मजबूत होते हैं।
पाचन होगा बेहतर- फाइबर जैसे तत्वों से भरपूर संतरा पेट को भी दुरुस्त रखता है। पेट की समस्या जैसे कब्ज, एसिडिटी, अपच, गैस, दर्द से राहत मिलती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, इससे वजन भी कंट्रोल होता है।
हार्ट हेल्थ- पोटैशियम और कोलीन से भरपूर संतरा दिल को भी स्वस्थ रखता है। ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं और दिल को दुरुस्त रखने में हेल्प करते हैं।
खाने का तरीका
डॉक्टर के मुताबिक, संतरे में प्राकृतिक साइट्रिक एसिड और फाइबर पाया जाता है। ये खाने के पचाने में मदद करता है। ऐसे में संतरा आप दिन की शुरुआत में खाएं या फिर दोपहर के खाने के बाद। तभी आपको इस फल का फायदा मिलेगा। शाम को संतरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये ठंडा होता है। इससे सर्दी-खांसी हो सकती है। अगर आपको पहले से ही खांसी-जुकाम है तो संतरा न खाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।