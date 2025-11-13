Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थhealth Benefits of eating orange in winters and know right way to eat
क्या संतरा खाने का सही तरीका जानते हैं आप? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

क्या संतरा खाने का सही तरीका जानते हैं आप? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

संक्षेप: संतरा ऐसा फल है, जो हर कोई खाना पसंद करता है। ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है लेकिन क्या आप इसे सही तरीके से खाते हैं। गलत तरीके से संतरा खाने से ये फायदा की जगह नुकसान कर सकता है।

Thu, 13 Nov 2025 09:18 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों के मौसम में संतरा आने लगता है। ये फल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी माना जाता है। संतरा विटामिन-सी, विटामिन-ए, विटामिन-बी6, फाइबर, पोटैशियम, कोलीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, लेकिन कई लोग संतरा खाने से परहेज करते हैं। उन्हें लगता है कि इसे खाने से सर्दी-खांसी की समस्या हो जाती है। संतरे की तासीर ठंडी मानी जाती है लेकिन इसे अगर सही तरीके से खाते हैं, तो ये फल कभी नुकसान नहीं करेगा। चलिए आपको बताते हैं संतरा खाने का सही तरीका क्या है और इसके फायदे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फायदे

रोग प्रतिकरोधक क्षमता- संतरा में विटामिन सी खूब पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसे खाने से सर्दियों में भी जुकाम-खांसी की समस्या नहीं होती। संतरा शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, इससे बॉडी को किसी भी इंफेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है।

स्किन और हेयर- विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर संतरा आपके बालों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। इसे रोजाना खाने से चेहरे पर चमक आती है और स्किन में कोलेजन का उत्पादन भी बढ़ता है। वही बाल लंबे और मजबूत होते हैं।

पाचन होगा बेहतर- फाइबर जैसे तत्वों से भरपूर संतरा पेट को भी दुरुस्त रखता है। पेट की समस्या जैसे कब्ज, एसिडिटी, अपच, गैस, दर्द से राहत मिलती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, इससे वजन भी कंट्रोल होता है।

हार्ट हेल्थ- पोटैशियम और कोलीन से भरपूर संतरा दिल को भी स्वस्थ रखता है। ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं और दिल को दुरुस्त रखने में हेल्प करते हैं।

खाने का तरीका

डॉक्टर के मुताबिक, संतरे में प्राकृतिक साइट्रिक एसिड और फाइबर पाया जाता है। ये खाने के पचाने में मदद करता है। ऐसे में संतरा आप दिन की शुरुआत में खाएं या फिर दोपहर के खाने के बाद। तभी आपको इस फल का फायदा मिलेगा। शाम को संतरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये ठंडा होता है। इससे सर्दी-खांसी हो सकती है। अगर आपको पहले से ही खांसी-जुकाम है तो संतरा न खाएं।

ये भी पढ़ें:बिना अंडरवियर के सोने से फायदा होता है या नुकसान
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।