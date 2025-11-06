सर्दियों में गुड़ खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे, ब्लड प्रेशर भी रहता है कंट्रोल

संक्षेप: गुड़ एक नेचुरल स्वीटनर होने की वजह से सेहत के लिए रिफाइंड चीनी से ज्यादा फायदेमंद है। आइए जानते हैं गुड़ का नियमित सेवन सेहत को क्या गजब के फायदे देता है।

सर्दियों में खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग को शांत करने के लिए अकसर भारतीय परिवारों में गुड़ का सेवन किया जाता है। गुड़ सिर्फ आपके स्वाद का ही नहीं बल्कि आपकी सेहत का भी खास ख्याल रखता है। गुड़ में मौजूद फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पैटैशियम, जिंक, फॉस्फोरस, कॉपर, आयरन, प्लांट प्रोटीन, विटामिन बी के साथ थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व सेहत को कई गजब के फायदे देते हैं। गुड़ एक नेचुरल स्वीटनर होने की वजह से सेहत के लिए रिफाइंड चीनी से ज्यादा फायदेमंद है। आइए जानते हैं गुड़ का नियमित सेवन सेहत को क्या गजब के फायदे देता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सर्दियों में गुड़ का सेवन करने से मिलते हैं ये 5 फायदे मजबूत इम्यूनिटी सर्दियों में खुद को सेहतमंद बनाए रखने के लिए आपको रोजाना एक टुकड़ा गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। गुड़ में मौजूद विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करके उसे जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने से बचाते हैं।

बॉडी डिटॉक्स सर्दियों में कई लोगों को सांस से जुड़ी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। लेकिन गुड़ का सेवन फेफड़े स्वस्थ रखकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पेट, आंतों और भोजन की नली को साफ करके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। गुड़ का सेवन खून साफ करने में भी मदद करता है।

सर्दी-जुकाम से बचाव गुड़ में मौजूद प्राकृतिक गुण ठंड के मौसम में खांसी-जुकाम जैसी समस्याओं में राहत देने का काम करते हैं। गुड़ को कच्चा, गर्म पानी या चाय में मिलाकर लेने से सर्दी-जुकाम की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

ब्लड प्रेशर रखे कंट्रोल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी गुड़ बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें इसमेंपोटैशियम और सोडियम होता है जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करके रक्त प्रवाह को सुचारु बनाता है, जिससे उच्च और निम्न दोनों तरह के ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद मिलती है।