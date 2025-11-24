Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थhealth benefits of eating gud chana handful of jaggery and gram in winters helps to weight loss cures anemia
सर्दियों में रोज खाएं एक मुठ्ठी गुड़-चना, वेट लॉस से खून की कमी तक करता है दूर

सर्दियों में रोज खाएं एक मुठ्ठी गुड़-चना, वेट लॉस से खून की कमी तक करता है दूर

संक्षेप:

Gud Chana Benefits In Winters : गुड़-चना एक पुराना और हेल्दी स्नैक कॉम्बिनेशन है। जिसका सेवन लोग ज्यादातर सर्दियों में करना पसंद करते हैं। इनमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी मिनरल्स वेट लॉस से लेकर शरीर में खून की कमी दूर करने जैसे फायदे देते हैं।

Mon, 24 Nov 2025 06:50 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज के समय में ज्यादातर रोग खराब और अनहेल्दी डाइट की वजह से व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हैं। सेहतमंद रहने के लिए डॉक्टर मेन कोर्स मील से लेकर स्नैक तक के लिए हेल्दी ऑप्शन चुनने की सलाह देते हैं। अकसर कहा जाता है कि सर्दियों में वेट लॉस करना व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं और शाम को लगी हल्की-फुल्की भूख को शांत करने के लिए कोई हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो अपनी डाइट में गुड़-चना जरूर शामिल करें। गुड़-चना एक पुराना और हेल्दी स्नैक कॉम्बिनेशन है। जिसका सेवन लोग ज्यादातर सर्दियों में करना पसंद करते हैं। इनमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी मिनरल्स वेट लॉस से लेकर शरीर में खून की कमी दूर करने जैसे फायदे देते हैं। आइए दिल्ली के सीके बिड़ला अस्पताल की डाइटिशियन डॉ. दीपाली शर्मा से जानते हैं चना और गुड़ खाने से सेहत को कौन से फायदे मिलते हैं? (What is the Benefit of Gram and Jaggery in Hindi)

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुड़-चना खाने से सेहत को मिलते हैं ये फायदे

1. एनर्जी और प्रोटीन का बढ़िया कॉम्बो

भूना चना प्रोटीन से भरा होता है, और गुड़ नेचुरल कार्बोहाइड्रेट देता है। दोनों मिलकर लंबे समय तक शरीर में बिना ज्यादा शुगर बढ़ाए एनर्जी देते हैं,। इसलिए ये स्नैक कॉम्बिनेशन बिस्किट, चिप्स या मीठी चीजों से कहीं बेहतर है।

2. पेट साफ और पाचन दुरुस्त

चने में फाइबर होता है जो पाचन सही रखता है और कब्ज दूर करता है। वहीं, गुड़ हल्के तरीके से पेट साफ करने में मदद करता है। सर्दियों में ये खास फायदेमंद होता है।

3. रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है

गुड़ आयरन से भरपूर होता है, जो कमजोरी, चक्कर और एनीमिया को दूर करने में मदद करता है। चने में मौजूद विटामिन इसे और असरदार बनाते हैं।

4. वजन कंट्रोल में मददगार

इसमें ज्यादा कैलोरी नहीं होती और ये लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराता है। इस वजह से बार-बार खाने का मन नहीं होता और वजन कंट्रोल रहता है।

5. हड्डियां और मांसपेशियां बनती हैं मजबूत

चना कैल्शियम, मैग्नीशियम, और पोटैशियम देता है, जो हड्डियों और मसल्स के लिए जरूरी है। गुड़ भी मिनरल्स देता है, जिससे पोषक तत्व ठीक से काम करते हैं।

6. इम्युनिटी बढ़ाता है

गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। सर्दियों में ये खासतौर पर फायदा करता है।

ध्यान रखें: जिन लोगों को डायबिटीज या शुगर हाई रहता है, उन्हें गुड़ चना खाते समय शुगर मॉनिटर करना चाहिए। वे चना खा सकते हैं, लेकिन गुड़ नहीं, खासकर जब शुगर कंट्रोल में न हो।

कैसे खाएं?

बस एक मुट्ठी भूना चना और थोड़ा-सा गुड़, यही काफी है। इसे मिड-मॉर्निंग या शाम के टाइम खाएं। ये सस्ता, आसान और बेहद सेहतमंद स्नैक है|

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।