घरेलू नुस्खा: एक गिलास सौंफ वाला दूध और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का समाधान

संक्षेप:

दूध और सौंफ दोनों ही आयुर्वेद में बेहद लाभकारी माने गए हैं। जब इन दोनों को साथ लिया जाए, तो यह शरीर के लिए एक शक्तिशाली हेल्थ ड्रिंक बन जाता है। जानें इसके अद्भुत फायदे-

Dec 06, 2025 12:55 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
दूध के साथ सौंफ का सेवन भारतीय घरों में लंबे समय से एक असरदार घरेलू उपाय के रूप में किया जाता रहा है। आयुर्वेद के अनुसार, सौंफ शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली और पाचन को बेहतर बनाने वाली औषधीय जड़ी-बूटी है, जबकि दूध शरीर को पोषण, ताकत और आराम देने का काम करता है। जब इन दोनों को मिलाकर पिया जाता है तो यह एक संपूर्ण हेल्थ ड्रिंक बन जाता है। खासकर रात के समय सौंफ वाला दूध पीने से पेट संबंधी समस्याओं, गैस, अपच और ब्लोटिंग में काफी राहत मिलती है। इसके अलावा, यह नींद की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद करता है जिससे शरीर और दिमाग दोनों को पूरा आराम मिल पाता है। महिलाओं में हार्मोन संतुलन, पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं और तनाव को कम करने में भी यह पेय फायदेमंद माना जाता है। सर्दियों में गर्म सौंफ वाला दूध इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को भीतर से गर्म रखने में सहायक होता है जिससे यह सेहत के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है।

  • पाचन के लिए फायदेमंद: सौंफ में एंटी-स्पास्मोडिक गुण होते हैं जो गैस, अपच और पेट की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। दूध के साथ लेने पर यह आंतों को शांत करता है और भोजन को आसानी से पचाने में सहायक होता है।
  • बेहतर नींद में सहायक: दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और सौंफ के रिलैक्सिंग गुण मिलकर दिमाग को शांत करते हैं। इससे नींद जल्दी आती है और नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।
  • हार्मोन बैलेंस में मददगार: सौंफ महिलाओं के हार्मोन संतुलन के लिए जानी जाती है। इसे दूध के साथ लेने से पीरियड्स की दर्द, ब्लोटिंग और मूड स्विंग्स में राहत मिल सकती है।
  • सर्दी-खांसी में राहत: गर्म सौंफ वाला दूध गले को आराम देता है और सर्दी-खांसी के लक्षणों को कम करता है। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इम्युनिटी को भी मजबूत करते हैं।
  • वजन नियंत्रण में सहायक: सौंफ मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है और दूध शरीर को लंबे समय तक फुल फील कराता है जिससे ओवरईटिंग की संभावना कम होती है।

सेवन का सही तरीका- एक कप गर्म दूध में ½ चम्मच सौंफ उबालकर छान लें और सोने से पहले पिएं। डायबिटीज के मरीज बिना मीठा मिलाए ही सेवन करें।

