घरेलू नुस्खा: एक गिलास सौंफ वाला दूध और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का समाधान

दूध के साथ सौंफ का सेवन भारतीय घरों में लंबे समय से एक असरदार घरेलू उपाय के रूप में किया जाता रहा है। आयुर्वेद के अनुसार, सौंफ शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली और पाचन को बेहतर बनाने वाली औषधीय जड़ी-बूटी है, जबकि दूध शरीर को पोषण, ताकत और आराम देने का काम करता है। जब इन दोनों को मिलाकर पिया जाता है तो यह एक संपूर्ण हेल्थ ड्रिंक बन जाता है। खासकर रात के समय सौंफ वाला दूध पीने से पेट संबंधी समस्याओं, गैस, अपच और ब्लोटिंग में काफी राहत मिलती है। इसके अलावा, यह नींद की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद करता है जिससे शरीर और दिमाग दोनों को पूरा आराम मिल पाता है। महिलाओं में हार्मोन संतुलन, पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं और तनाव को कम करने में भी यह पेय फायदेमंद माना जाता है। सर्दियों में गर्म सौंफ वाला दूध इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को भीतर से गर्म रखने में सहायक होता है जिससे यह सेहत के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है।