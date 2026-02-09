सिर्फ प्यार ही नहीं, मोटापे और स्ट्रेस का भी पक्का इलाज है डार्क चॉकलेट, ये हैं 5 फायदे
Health Benefits Of Dark Chocolate : डार्क चॉकलेट में पोटेशियम, फॉस्फोरस और सेलेनियम की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। इसमें मौजूद थियोब्रोमाइन और फेनिलथाइलामाइन मस्तिष्क की अच्छी सेहत के लिए जरूरी माने गए हैं।
वैलेंटाइन वीक का तीसरा दिन 9 फरवरी को चॉकलेट डे 2026 के रूप में मनाया जाता है। प्रेमी जोड़ों के लिए चॉकलेट डे का खास दिन सिर्फ चॉकलेट देने तक ही सीमित नहीं है या प्यार के साथ अच्छी सेहत का भी तोहफा है। जी हां, सीमित मात्रा में खाई गई डार्क चॉकलेट ना सिर्फ आपके स्वाद बल्कि तनाव और मोटापा कम करके सेहत का भी खास ख्याल रखती है। डार्क चॉकलेट में पोटेशियम, फॉस्फोरस और सेलेनियम की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। इसमें मौजूद थियोब्रोमाइन और फेनिलथाइलामाइन मस्तिष्क की अच्छी सेहत के लिए जरूरी माने गए हैं। डार्क चॉकलेट में मिल्क चॉकलेट की तुलना में कैलोरी कम और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पाए जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे डार्क चॉकलेट का सेवन वेट लॉस से लेकर तनाव की छुट्टी करने में मदद करता है।
डार्क चॉकलेट खाने से सेहत को मिलते हैं ये फायदे
तनाव से राहत
विशेषज्ञों के अनुसार, डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा आपके दिमाग को शांत (Calm) और तनाव कम करने का सबसे स्वादिष्ट तरीका हो सकता है। डार्क चॉकलेट स्ट्रेस हार्मोन (कॉर्टिसोल) को कम करके सेरोटोनिन व एंडोर्फिन जैसे 'हैप्पी हार्मोन्स' को रिलीज करती है, जो मूड को तुरंत बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स दिमाग को रिलैक्स करके एंग्जायटी (चिंता) को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा डार्क चॉकलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को घटाकर मानसिक स्पष्टता प्रदान करते हैं।
दिल की सेहत के लिए डार्क चॉकलेट
डार्क चॉकलेट में मौजूद फ्लेवेनॉइड्स और कोकोआ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके 'बैड कोलेस्ट्रॉल' को घटाते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) को डैमेज होने से बचाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। डार्क चॉकलेट में मौजूद उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि फ्लेवोनोइड्स, पॉलीफेनॉल और कैटेचिन, फ्री रेडिकल्स को बेअसर कर हृदय स्वास्थ्य को लंबी उम्र और मजबूती प्रदान करते हैं।
वेट लॉस में कारगर
हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो डार्क चॉकलेट खाने से सीधे तौर पर वजन कम नहीं होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है। डार्क चॉकलेट में मौजूद हेल्दी फैट्स और फाइबर आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं और वजन कम होने लगता है।
स्किन के लिए फायदेमंद
डार्क चॉकलेट त्वचा को प्राकृतिक सुरक्षा देने के साथ बढ़ती उम्र के असर को कम करने में मदद करती है। इसमें मौजूद हाई एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड्स और खनिज त्वचा की यूवी किरणों से सुरक्षा, हाइड्रेशन, रक्त संचार, और कोलेजन उत्पादन बढ़ाकर त्वचा को कोमल, चमकदार और झुर्रियों से बचाव करते हैं।
एनर्जी
डार्क चॉकलेट में मौजूद कैफीन, थियोब्रोमाइन और फ्लेवोनोइड्स जैसे तत्व शरीर को नेचुरल एनर्जी, फोकस और मेंटल फ्रेशनेस देकर दिनभर सक्रिय रखने में मदद करते हैं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
