Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थHealth benefits and uses of pomegranate leaves you must know
अनार के पत्तों से सेहत बनाएं बेहतर, जानें घरेलू उपयोग और फायदे

अनार के पत्तों से सेहत बनाएं बेहतर, जानें घरेलू उपयोग और फायदे

संक्षेप: Pomegranate Leaves Benefits: अनार के पत्ते स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। यहां जानें ब्लड शुगर, हृदय, त्वचा और बालों के लिए इनके अद्भुत फायदे और उपयोग के आसान तरीके।

Sat, 25 Oct 2025 01:30 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Pomegranate Leaves Benefits in Hindi: अनार का रसीला और मीठा स्वाद सभी को पसंद आता है। यह सेहत के लिए भी एक बहुत फायदेमंद फल है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पत्ते भी उतने ही लाभकारी हैं। अनार के पत्तों का इस्तेमाल हृदय, पाचन और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। ये पत्ते एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अनार के पत्तों का इस्तेमाल चाय, काढ़ा या पाउडर के रूप में कर सकते हैं। इनके नियमित सेवन से ब्लड शुगर नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और इन्फेक्शन से बचाव में मदद मिलती है। इसके अलावा ये पत्ते त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद हैं।

अनार के पत्तों के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ

1. ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद अनार के पत्तों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं जिससे डायबिटीज के रोगियों के लिए यह फायदेमंद है।

2. हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा पत्तों में मौजूद पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनोइड्स कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय रोग के जोखिम को घटाने में सहायक हैं।

3. एंटीऑक्सिडेंट गुण अनार के पत्तों में एंटीऑक्सिडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को रोकते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं।

4. पाचन सुधारने में मदद अनार के पत्तों का सेवन पेट की समस्याओं जैसे अपच, गैस और कब्ज को कम करने में सहायक होता है।

ये भी पढ़ें:मीठा खाने का सही समय क्या है, खाने से पहले या बाद में?

5. इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से सुरक्षा- इन पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण से बचाव में मदद करते हैं।

6. त्वचा और बालों के लिए लाभकारी- अनार के पत्तों का उपयोग स्किन पैक या तेल में करने से त्वचा की चमक बढ़ती है और बालों की जड़ों को मजबूत किया जा सकता है।

7. सूजन और दर्द में राहत- अनार के पत्तों में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।