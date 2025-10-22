Hindustan Hindi News
हेल्थ अलर्ट: खट्टा-तीखा स्वाद बन सकता है सेहत का दुश्मन! अचार ज्यादा खाने से बचें

संक्षेप: अचार खाने का स्वाद बढ़ा देता है, कई लोग सब्जी से ज्यादा या उसकी जगह अचार खाने लगते हैं। ज्यादा अचार खाने से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं इसलिए संतुलित मात्रा में खाना जरूरी है। यहां जानें इसके नुकसान-

Wed, 22 Oct 2025 10:32 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अचार भारतीय थाली का एक अहम हिस्सा है। खट्टा, तीखा और मसालेदार स्वाद भोजन का मजा दोगुना कर देता है। कई लोग तो हर भोजन में अचार खाना पसंद करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ज्यादा मात्रा में अचार का सेवन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? हालांकि, थोड़ी मात्रा में अचार पाचन को बेहतर बनाता है और इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के लिए फायदेमंद होते हैं लेकिन जब इसका सेवन सीमित मात्रा से ज्यादा हो जाए तो यह शरीर में नमक और तेल की अधिकता बढ़ाकर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है।

अचार ज्यादा खाने के नुकसान (Side Effects of Eating Too Much Pickle)

1. नमक की अधिकता से ब्लड प्रेशर बढ़ना: अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की सेहत पर असर पड़ता है।

2. पेट में जलन और गैस की समस्या: अचार में मौजूद सिरका, मसाले और तेल पेट की लाइनिंग को परेशान कर सकते हैं जिससे एसिडिटी, हार्टबर्न और अपच जैसी समस्याएं बढ़ती हैं।

3. शरीर में पानी की कमी (Dehydration): ज्यादा नमक शरीर से पानी सोख लेता है जिससे डिहाइड्रेशन और थकान महसूस हो सकती है।

4. हड्डियां कमजोर होना: लंबे समय तक अधिक नमक का सेवन शरीर से कैल्शियम कम करता है जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं।

5. किडनी पर दबाव: ज्यादा नमक और प्रिजर्वेटिव्स किडनी के कार्य पर असर डालते हैं जिससे किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

6. प्यास और क्रेविंग बढ़ना: अचार खाने के बाद बार-बार प्यास लगना और नमकीन चीजों की चाह बढ़ना एक आम लक्षण है जिससे ओवरईटिंग हो सकती है।

कितनी मात्रा सही है?

रोजाना 1–2 चम्मच (लगभग 15–20 ग्राम) अचार खाना सुरक्षित माना जाता है। कोशिश करें कि घर का बना अचार खाएं जिसमें तेल, नमक और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा नियंत्रित हो। पानी अधिक पिएं और संतुलित आहार बनाए रखें।

