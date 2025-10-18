Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थHealth Alert Everyday Habits that Slowly Affect Your Body Over Time
हेल्थ अलर्ट: धीरे-धीरे सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं आपकी ये आदतें, इन्हें पहचानें और बदलें!

हेल्थ अलर्ट: धीरे-धीरे सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं आपकी ये आदतें, इन्हें पहचानें और बदलें!

संक्षेप: कई बार रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें हमारे शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचा रही होती हैं और हम इन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। समय के साथ इन्हें पहचानें, बदलाव करें और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढाएं।

Sat, 18 Oct 2025 02:19 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हम अक्सर सोचते हैं कि रोजमर्रा की हमारी आदतें तो इतनी मामूली हैं कि उनका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन सच यही है कि छोटी-छोटी आदतें लंबे समय में हमारे शरीर पर गंभीर असर डाल सकती हैं। ये आदतें धीरे-धीरे हमारे हृदय, पाचन, इम्यूनिटी और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। इन्हें पहचानकर बदलना भविष्य में बड़े हेल्थ प्रॉब्लम से बचने का तरीका है। आइए जानते हैं कुछ छोटी-छोटी आदतें जो आपके शरीर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा रही हैं-

1. नाश्ता छोड़ना- दिन की शुरुआत न करने से मेटाबॉलिज़्म धीमा पड़ता है और ऊर्जा कम होती है। इसका असर लंबे समय में मोटापा और हृदय रोग के खतरे को बढ़ाता है।

2. लंबे समय तक बैठे रहना- ऑफिस में या घर पर लगातार बैठना मोटापा, डायबिटीज और पीठ दर्द का कारण बन सकता है। छोटे ब्रेक, स्ट्रेचिंग या थोड़ी-थोड़ी वॉक इस खतरे को कम कर सकती है।

ये भी पढ़ें:सर्दियों में बादाम कैसे खाएं: भिगोकर या सूखे?

3. सोने से पहले मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल- मोबाइल की ब्लू लाइट नींद को प्रभावित करती है और मेलाटोनिन हॉर्मोन की कमी करती है। खराब नींद से इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और ब्रेन हेल्थ प्रभावित होती है।

4. पानी की कमी- लगातार कम पानी पीने से किडनी, पाचन और त्वचा की सेहत प्रभावित होती है। रोजाना 7-8 गिलास पानी पिएं और शुगर ड्रिंक्स से बचने का प्रयास करें।

5. शुगर का ज्यादा सेवन- बार-बार मीठा खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है और डायबिटीज व फैटी लीवर का खतरा बढ़ता है। इसके बजाय फल, नट्स या डार्क चॉकलेट लें।

6. गलत पोस्चर- झुक कर बैठना या गलत पोस्चर रीढ़ की हड्डी पर असर डालता है, पीठ दर्द बढ़ाता है और फेफड़ों की क्षमता घटाता है। नियमित एक्सरसाइज और सही तरीके से बैठने की आदत मदद करती है।

7. तनाव को नजरअंदाज करना- लगातार तनाव से ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या छोटी वॉक से तनाव कम किया जा सकता है।

8. रात को देर से खाना- देर रात खाना पाचन को प्रभावित करता है, वजन बढ़ाता है और नींद खराब करता है। सोने से 2-3 घंटे पहले ही दिन का आखिरी भोजन कर लें।

ये छोटी आदतें भले ही सामान्य लगती हों लेकिन समय के साथ ये धीरे-धीरे आपके स्वास्थ्य को खराब कर देती हैं। इन्हें पहचानकर और धीरे-धीरे बदलाव लाकर अपने शरीर को तंदरुस्त, ऊर्जा से भरपूर और रोगमुक्त रख सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips Healthy Body Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।