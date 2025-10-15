Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थHealth Alert Eating habits that leads to heart attack
हेल्थ अलर्ट: हार्ट अटैक को बुलावा देती हैं खान-पान की ये गलत आदतें, इनसे बचें!
संक्षेप: दिल की बीमारियां आजकल बहुत कॉमन है जिसके कई कारण हो सकते हैं। खान-पान की गलत आदतें भी हार्ट अटैक का कारण बनती हैं।
Wed, 15 Oct 2025
दिल की बीमारियां आजकल आम हैं, कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इनका एक बड़ा कारण खानपान की गलत आदतें हो सकती हैं। खानपान की गलतियां धमनियों में प्लाक जमा कर सकती हैं जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। यहां जानें कौन-सी हैं वो आदतें जिनसे आपको जरूर बचना चाहिए।
- अत्यधिक नमक का सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है जो हृदय पर बुरा असर डालता है और हार्ट अटैक का जोखिम भी बढ़ जाता है।
- ट्रांस फैट्स युक्त खाद्य पदार्थ धमनियों में ब्लॉकेज और हृदय रोग का कारण बनते हैं। ट्रांस फैट्स कई तरह के तले हुए और बेक्ड खाने में होता है जैसे- फ्रेंच फ्राईज, डोनट्स, कुकीज, फ्रोजन आइटम्स, आदि।
- अधिक चीनी युक्त आहार से मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ता है जो दिल की बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। पैकेज्ड ड्रिंक्स के सेवन से बचें और मिठाइयां भी कम कर दें।
- फास्ट फूड में उच्च कैलोरी, कम फाइबर और पोषण होता है जो मोटापे का कारण बनता है, इससे पाचन तंत्र और हृदय पर गहरा असर पड़ता है। बर्गर, मोमोज, पिज्जा, समोसे, कचौड़ी, आदि का सेवन सीमित करें।
- शराब और धूम्रपान से परहेज करें, इनका अत्यधिक सेवन हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है जिससे हृदय रोगों का जोखिम बढ़ता है।
- रेड मीट का अत्यधिक सेवन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर हृदय रोग की संभावना को बढ़ाता है। सेवन सीमित करें या परहेज ही करें।
- अनियमित भोजन समय और ओवरईटिंग से पाचन तंत्र पर दबाव और हृदय पर अतिरिक्त भार पड़ता है। स्वस्थ खानपान और नियमित व्यायाम से हृदय रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है। नियमित स्वास्थ्य जांच और डॉक्टर की सलाह से अपने दिल का ख्याल रखें।
