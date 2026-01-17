Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थhave you tried migraine pain relief viral hack putting clip on eyebrow neurologist fact check weather it effective or no
माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए वायरल हो रहा ये हैक, डॉक्टर से जानें क्या है असरदार?

माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए वायरल हो रहा ये हैक, डॉक्टर से जानें क्या है असरदार?

संक्षेप:

Have you tried migraine pain relief viral hack: माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पाने के लिए इन दिनों एक हैक वायरल हो रहा, जिसमे आंख के पास लोग क्लिप लगा रहे। डॉक्टर से जानें क्या ऐसा करना सच में दर्द से राहत देगा या दर्द को बढ़ा देगा।  

Jan 17, 2026 06:36 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के हैक वायरल हो जाते हैं। लेकिन इन वायरल हैक को ट्राई करना आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। जैसे इन दिनों एक वीडियो में दावा किया जा रहा कि आईब्रो की स्किन को पकड़कर अगर क्लिप को लगा दिया जाए तो माइग्रेन में होने वाले सिर दर्द से राहत मिल जाएगी। लेकिन इस तरह के किसी भी हैक को ट्राई करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। इस वायरल हैक को लेकर डॉक्टर राहुल चावला ने वीडियो शेयर कर क्लियर किया है कि क्या वाकई आइब्रो के पास इस तरह से क्लिप लगाने से सिर के दर्द में राहत मिलती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डॉक्टर ने बताया क्यों कुछ लोगों को मिल रही दर्द से राहत?

माइग्रेन एक तरह का सिरदर्द होता है। जो नर्वस सिस्टम की दिक्कतों की वजह से होता है। माइग्रेन में होने वाला दर्द इतना भयंकर होता है कि इंसान को चक्कर, उल्टी तक महसूस होने लगती है। इस तरह के दर्द से राहत पाने के लिए किसी एक नुस्खे पर टिके रहना हार्मफुल हो सकता है। डॉक्टर राहुल ने बताया कि माइग्रेन में आंखों के आसपास होने वाली ट्राईजेमाइनल नर्व हाइपर स्टिमुलेट होती है। इसी नर्व की छोटी सी ब्रांच सुप्राऑर्बिटल नर्व आईब्रो के आसपास होती है। जब इस एरिया पर हम मसाज करते हैं या फिर क्लिप लगाते हैं तो दर्द का सिग्नल ले जाने वाले फाइबर डिस्टर्ब हो जाते हैं और दर्द का ट्रांसमिशन रुक जाता है। जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए पेन में रिलीफ मिलता है।

क्या ये माइग्रेन के दर्द से राहत पाने का सॉल्यूशन हो सकता है?

माइग्रेन से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए सिर पर मसाज या क्लिप लगाने का आइडिया केवल कुछ समय के लिए आराम दे सकता है। लेकिन लंबे टाइम में इसका असर नहीं होता क्योंकि ऐसा करने से दर्द के मेन कारण को ट्रीटमेंट नहीं मिला है। दर्द बढ़ाने वाली ट्राईजेमाइनल नर्व उसी तरह से स्टिमुलेट होती रहती है। वहीं माइग्रेन के दर्द की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। जिसकी वजह से कुछ समय बाद इस तरह के सॉल्यूशन से दर्द में आराम मिलना बंद हो जाता है। यहां तक कि ये दर्द बढ़ने के भी चांस हो जाते हैं।

आंखों के आसपास क्लिप लगाने के नुकसान

माइल्ड सिर दर्द में सिर पर मसाज की जा सकती है। लेकिन आंखों के आसपास क्लिप लगाना स्किन को इरिटेट कर सकता है। और आंख में चोट लगने का भी डर होता है।

क्या है माइग्रेन का सही इलाज

माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए सबसे पहले दर्द को ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स को पहचानें, उन्हें समझे और उनको दूर करने की कोशिश करें।

ये भी पढ़ें:क्या प्रोटीन खाने से हो सकती है किडनी? डॉक्टर साकेत से जानें 7 सवालों के जवाब
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Health Tips In Hindi Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।