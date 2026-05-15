लाल नहीं, अब पीला तरबूज हो रहा है वायरल! फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
लाल तरबूज तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने पीला तरबूज देखा है? इसका स्वाद और रंग अलग होता है। जानिए इसे खाने से शरीर को क्या फायदे मिल सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
गर्मियों में तरबूज खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है, लेकिन आजकल बाजार में लाल तरबूज के साथ-साथ पीला तरबूज भी खूब दिखाई देने लगा है। बाहर से सामान्य दिखने वाला यह फल अंदर से चमकीले पीले रंग का होता है जिसे देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग इसे अलग किस्म का फल मानते हैं, तो कुछ इसके स्वाद और फायदों को लेकर उत्सुक रहते हैं।
पीला तरबूज स्वाद में हल्का मीठा और रसदार होता है। इसमें पानी, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक और ताजगी देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी चीज की तरह इसका जरूरत से ज्यादा सेवन कुछ लोगों में परेशानी भी पैदा कर सकता है। ऐसे में इसके फायदे और सावधानियों के बारे में सही जानकारी होना जरूरी माना जाता है।
पीला तरबूज खाने के फायदे
- शरीर को हाइड्रेट रखे: पीले तरबूज में पानी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। गर्मियों में इसे खाने से शरीर को ठंडक और ताजगी महसूस होती है। यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है।
- विटामिन से भरपूर: पीले तरबूज में विटामिन ए और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं।
विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर रखने में मदद कर सकता है, जबकि विटामिन ए आंखों और त्वचा के लिए फायदेमंद माना जाता है।
- पाचन के लिए अच्छा: इसमें पानी और रेशा मौजूद होता है, जो पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है। गर्मियों में हल्का और रसदार फल खाने से पेट भी हल्का महसूस होता है।
- शरीर को ताजगी देने में मदद: पीला तरबूज गर्म मौसम में शरीर को ठंडक देने और थकान कम करने में सहायक माना जाता है।
- कम कैलोरी वाला फल: जो लोग वजन नियंत्रित रखना चाहते हैं, उनके लिए यह हल्का विकल्प माना जाता है। इसमें कैलोरी कम मात्रा में पाई जाती है।
पीले तरबूज का रंग पीला क्यों होता है?
पीले तरबूज में लाइकोपीन की मात्रा कम होती है जिसकी वजह से यह लाल नहीं दिखता। इसमें दूसरे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो इसे पीला रंग देते हैं।
क्या पीला तरबूज लाल तरबूज से अलग होता है?
- दोनों में पानी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन स्वाद और कुछ पोषक तत्वों में हल्का अंतर हो सकता है।
- पीला तरबूज थोड़ा ज्यादा मीठा लग सकता है और स्वाद में अलग महसूस हो सकता है।
शुगर वाले लोगों को सावधानी: तरबूज में प्राकृतिक मिठास होती है। इसलिए मधुमेह से परेशान लोगों को सीमित मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है।
नोट: पीला तरबूज एक स्वादिष्ट और ताजगी देने वाला फल है। सीमित मात्रा में सेवन करने पर यह गर्मियों में अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज की तरह इसका संतुलित सेवन ही बेहतर है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
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