हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर ने बताई फूड्स की ऐसी लिस्ट जो देगी कब्ज से जल्द आराम

संक्षेप: 10 Foods that give instant relief from constipation: कब्ज की समस्या हर रोज परेशान करती है। और समझ नहीं पाते कि कौन से फूड्स को खाएं और कौन से फूड्स को छोड़े तो हार्वर्ड ट्रेंड पेट के डॉक्टर के बताए इन 10 फूड्स को खाएं, कब्स से मिलेगा इंस्टेंट छुटकारा।

भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में लोग कब्ज की समस्या से परेशान है। वर्ल्ड गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक दुनियाभर के करीब 9 से 20 फीसदी लोग कब्ज से परेशान हैं। जिसका कारण खाने में कम फाइबर की मात्रा, लो हाइड्रेशन, फिजिकल वर्कआउट की कमी, दवाएं और कई बार रूटीन में बदलाव होता है। जिसकी वजह से लोगों को नियम से शौच ना होने की समस्या होने लगती है। कब्ज लगातार परेशान कर रही है तो इसका मतलब है कि खानपान से लेकर रूटीन में कुछ बदलाव करके कब्ज से राहत पा सकते हैं। हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर सौरभ सेठी ने 10 ऐसे फूड्स के बारे में बताया है जो इंस्टेंट तरीके से कब्ज से राहत दिलाते हैं।

कीवी सौरभ सेठी ने कब्ज को इंस्टेंटली खत्म करने वाले फूड्स की लिस्ट में पहले नंबर पर कीवी को रखा है। एनआईएच की स्टडी के मुताबिक रोजाना दो कीवी खाने से फौरन बाउल मूवमेंट में फर्क पड़ता है और कॉन्सटिपेशन कम होने में मदद मिलती है।

पपीता देसी फल पपीता भी डाइजेशन का असरदार नुस्खा है। इसमे पाए जाने वाले कंपाउंड कब्ज को दूर करने में मदद करते हैं। फाइबर, वाटर कंटेट के साथ ही इसमे पेपिन होता है। जो कब्ज भगाने के लिए बेस्ट फूड्स की लिस्ट में शामिल है।

प्रूंस जिन लोगों को कब्ज रहती और स्टूल पास नहीं होता उन्हें प्रूंस खाना चाहिए। इसमे हाई लेवल पर फाइबर होता है। जो स्टूल को सॉफ्ट करने के साथ ही बाउल मूवमेंट को बढ़ाता है।

अलसी अलसी यानी फ्लैक्स सीड को डेली डाइट में शामिल करने के कई सारे फायदे हैं। लेकिन साथ ही ये कब्ज का भी असरदार नुस्खा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ इसमे फाइबर काफी ज्यादा होता है। जो गट और कोलन हेल्थ को बढ़ाता है।

चिया सीड्स चिया सीड्स को केवल वजन कम करने वाला फूड्स मानते हैं तो जान लें कि इसमे मौजूद फाइबर कंटेंट पानी के साथ अब्जॉर्ब हो जाता है और जेल जैसा बन जाता है। जो स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद करता ै।

ओट्स ओट्स में सॉल्यूएबल फाइबर होता है और साथ ही बीटा ग्लूकेन जो पानी को अब्जॉर्ब करता है। जो स्टूल को बाहर करने के साथ सॉफ्ट करने में मदद रता है। रोजाना ओट्स खाने से कब्ज के साथ दूसरी समस्याओं से भी राहत मिलती है।

दालें एनआईएच की रिव्यू में पब्लिश है कि दालों का रोल डाइजेशन में खास होता है। क्योंकि दाल में प्रोटीन के साथ फाइबर की मात्रा भी होती है। जो कब्ज को सही करने में मदद करता है। साथ ही गट हेल्थ को भी सपोर्ट देता है।

पालक हरी पत्तेदार पाल की सब्जी कैल्शियम, आयरन के साथ ही गट हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। जिसे खाने से कब्ज की समस्या कमहोती है।

नाशपाती फलों में नाशपाती भी एक लोकल फल है। जिसे खाने से कब्ज की समस्या खत्म होती है। नाशपाती यानि पियर फल में करीब 6 ग्राम फाइबर होता है।