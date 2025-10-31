Hindustan Hindi News
हेल्थharvard trained gastroenterologist doctor saurabh sethi give number 1 to 10 for best to worst gut friendly breakfast
एम्स और हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर ने दिया 1 से लेकर 10 तक ब्रेकफास्ट को रेटिंग, जानें कौन है बेस्ट

एम्स और हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर ने दिया 1 से लेकर 10 तक ब्रेकफास्ट को रेटिंग, जानें कौन है बेस्ट

संक्षेप: Gut healthy breakfast food list: रोजाना खाए जाने वाले ऐसे ब्रेकफास्ट को हार्वर्ड और एम्स ट्रेंड डॉक्टर ने 1 से लेकर 10 के बीच रैंक दिया है और बताया है कौन सा बेस्ट ब्रेकफास्ट है और कौन सा हेल्थ के लिए खराब है।

Fri, 31 Oct 2025 09:29 PM
गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी, एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेंड हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों को गट हेल्थ और सेहत से जुड़ी चीजों को लेकर जानकारियां देते रहते हैं। सितंबर के एक पोस्ट में उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए खाए जाने वाले फूड्स को रैंक दिया है। जिसमे 1 से लेकर 10 तक की रैंकिंग की गई है। 1 से लेकर 10 नंबर के बीच रैंक देकर हेल्थ के लिए अच्छे और खराब ब्रेकफास्ट को नंबर दिया गया है।

सबसे बेस्ट और सबसे खराब ब्रेकफास्ट में मिला इन फूड्स को कितना नंबर

  1. उपमा या ओट्स विद वेजिटेबल, डॉक्टर सेठी ने इस ब्रेकफास्ट को 10 में से 5 नंबर दिया है।

2) स्प्राउटेड ग्रेन टोस्ट विद नट बटर इस ब्रेकफास्ट को डॉक्टर ने 10 में से 6 नंबर दिए हैं।

3) प्लेन व्हीट टोस्ट विद जैम को डॉक्टर सेठी ने 10 में से 3 नंबर ही दिए हैं।

4) वहीं बाजार से खरीदा ग्रैनोला अगर ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो इसे 10 में से मात्र 2 नंबर दिए गए हैं।

5) सबसे खराब ब्रेकफास्ट में शामिल है व्हाइट ब्रेड टोस्ट विद बटर, जिसे डॉक्टर सौरभ सेठी ने 10 में से केवल 1 नंबर ही दिए हैं।

6) स्टीलकट ओटमील विद बनाना या फिर डेट्स के साथ खाना पसंद करते हैं तो इस ब्रेकफास्ट को मिले हैं 10 में से मात्र 4 नंबर।

7) सब्जियों के साथ एग क्रम्बल या भुर्जी मिलाकर ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो ये बेस्ट ब्रेकफास्ट की लिस्ट में शामिल है। इसे मिले है पूरे 10 में से 9 नंबर।

8) वहीं बिना स्वीट वाली कैफिर स्मूदी जिसमे बेरीज और पालक पड़ा हो तो उसे डॉक्टर ने दिये हैं 10 में से 7 नंबर।

9) रातभर चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स को ओट्स के साथ भिगोकर सुबह खाते हैं तो ये ब्रेकफास्ट है 10 में से 8 नंबर पाने लायक।

10) वहीं सबसे ज्यादा 10 में से 10 नंबर दिया है ग्रीक योगर्ड विद बेरीज ब्रेकफास्ट को। जो कि गट हेल्थ के लिए बेस्ट है।

11) ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो काफी शुगरी है उसे 10 में से सौरभ ने एक भी नंबर नहीं दिए बल्कि माइनस 5 रेटिंग दी है। साथ में फास्ट फूड्स बरिटो जैसे ब्रेकफास्ट को भी डॉक्टर बिल्कुल अनहेल्दी माइनस 10 देने लायक मानते हैं।

तो अब आप बताइए कि हेल्दी रहने के लिए कौन से ब्रेकफास्ट को खाना पसंद करते हैं।

