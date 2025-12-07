हार्वर्ड डॉक्टर ने बताया पेट पर जमा फैट घटाने के लिए 7 इफेक्टिव फूड्स, 1 नंबर पर है ये फ्रूट

संक्षेप: 7 foods to reduce belly fat naturally: पेट के आसपास जमा चर्बी जो अंदरूनी अंगों पर होती है, उसे विसरल फैट बोलते हैं। इस विसरल फैट को घटाने के लिए हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर सौरभ सेठी ने रोजमर्रा के 7 फूड गिनाएं हैं। जिसमे से पहले वाला बिना स्ट्रिक्ट डायटिंग के हेल्प करेगा।

पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी दिखने में बुरी लगती है और सेहत के लिए भी खतरनाक होती है। खासतौर पर जब ये चर्बी शरीर के अंदरूनी अंगों पर जमा हो, जिसे 'विसरल फैट' बोलते हैं। ये फैट ज्यादातर पुरुषों में देखने को मिलता है। इस फैट की वजह से टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज होने का रिस्क बढ़ जाता है और अगर ये फैट लिवर में जमा हो तो फैटी लिवर बन जाता है। आंतों पर जमा फैट को विसरल फैट बोलते हैं। जो आंतों के साथ ही हार्ट, लंग्स, लीवर और दूसरे अंगों पर जमा होने लगता है। इस फैट को घटाने के लिए हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर सौरभ सेठी ने 7 डेली फूड्स को बताया है। जो विसरल फैट को घटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। जान लें नंबर 7 से लेकर 1 तक विसरल फैट घटाने वाले फूड्स।

7) ग्रीन टी डॉक्टर सेठी ने 7 फूड की लिस्ट में सातवें नंबर पर ग्रीन टी को रखा है। ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल होते हैं जो ईजीसीजी होते हैं जो फैट का ऑक्सीडेशन करने में मदद करते हैं। विसरल फैट को टार्गेट करके घटाते हैं। ग्रीन टी के साथ ही कॉफी भी फैट घटाने में मदद कर सकती है।

6) एवाकॉडो छठें नंबर पर है एवाकॉडो, जो विसरल फैट को घटाने में मदद करता है। इसमे मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट और सॉल्यूएबल फाइबर इंसुलिन और हंगर को रेगुलेट करता है। जिससे विसरल फैट को घटाने में मदद मिलती है। एवाकॉडो के साथ ही नारियल भी इसमे मदद करता है।

5) हरी पत्तेदार सब्जियां और क्रूसिफायर वेजिटेबल हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ ही ब्रोकली, पत्तागोभी प्रजाति की क्रूसिफायर वेजिटेबल विसरल फैट को कम करने में मदद करती हैं। ये हाई फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होती हैं। जिससे खाने से देर तक पेट भरे रहने का एहसास होता है। ये विसरल फैट को घटाने में मदद करती हैं।

4) फैटी फिश या फ्लैक्स सीड्स, अखरोट अगर नॉनवेज खाते हैं तो फैटी फिश जैसे साल्मन और सार्डियंस और अगर वेज या वीगन है तो अखरोट और फ्लैक्स सीड्स को खाएं। ओमेगा 3 इंसुलिन सेंसेटिविटी को इंप्रूव करता है और डीप बेली फैट को टारगेट कर घटाने में मदद करता है।

3) एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मोनो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और साथ ही पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो विसरल फैट को कम करने में मदद करते हैं।

2) प्लेन अनस्वीट ग्रीक योगर्ट ग्रीक योगर्ट जो बिना ऐडेड फ्लेवर और स्वीटनर के हो, ऐसे ग्रीक योगर्ट को खाने से विसरल फैट कम होता है। इसमे हाई प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो इसे हेल्दी बनाते हैं।