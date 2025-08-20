हरतालिका तीज पर निर्जला उपवास से पहले जान लें क्या खाएं क्या नहीं, प्यास के मारे हो जाएगा बुरा हाल

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज का व्रत करने वाली हैं तो जान लें निर्जला उपवास करने से पहले किन चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों को नहीं। जिससे व्रत के पूरे दिन ना ज्यादा थकान लगे और ना ही भूख-प्यास से हाल बेहाल हो।

हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को होगा। महिलाएं इस दिन सौभाग्य, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। वहीं इस व्रत को कुंवारी लड़कियां श्रेष्ठ पति की इच्छा से कर सकती हैं। 24 घंटे तक चलने वाले इस व्रत को करने के नियम के साथ ही कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो निर्जला व्रत में भूख-प्यास से बेहाल होने का डर रहता है।

व्रत होता है सबसे कठिन हरतालिका तीज व्रत को कठिन और सबसे पवित्र व्रतों में गिना जाता है। इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से किया जाता है। इसीलिए हरतालिका तीज पर माता पार्वती और शिव की एक साथ पूजा की जाती है और जीवन में सौभाग्य की कामना करते हैं। हरतालिका तीज का निर्जला उपवास शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिससे तीज के व्रत में भूख-प्यास से हालत खराब ना हो।

ना खाएं फ्राईड चीजें व्रत के ठीक एक दिन पहले किसी भी तरह के ऑयली, मसालेदार या हैवी फूड्स को नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह से पेट भरा हुआ ज्यादा लगता है और प्यास ज्यादा लगती है।

ना पिएं ज्यादा चाय-कॉफी व्रत के ठीक एक दिन पहले चाय-कॉफी या कैफीनेटेड ड्रिंक, सोडा ड्रिंक जैसी चीजों को पीने से बचें। क्योंकि ये ड्रिंक्स बॉजी को डिहाइड्रेटेड कर देती हैं। जिसकी वजह से शरीर को पानी की ज्यादा जरूरत रहती है और व्रत वाले दिन जब आप पानी नहीं पीती हैं तो प्यास ज्यादा तेजी से लगने लगती है।

तला हुआ मीठा ना खाएं व्रत के ठीक पहले गुलाब जामुन, बालूशाही, घेवर, मालपुआ जैसे तलकर बने हुए मीठे हो भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ये फूड्स खाकर बहुत ज्यादा प्यास लगती है और गला सूखता है। जिसकी वजह से व्रत वाले दिन पूरा टाइम प्यास लग सकती है।

ज्यादा ना बोलें व्रत वाले दिन बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से भी ज्यादा प्यास लगती है। इसलिए मन को माता पार्वती और शिव की भक्ति में लगाएं और मुंह से कम बोलें।

क्या खाएं कि ना लगे भूख-प्यास व्रत वाले दिन ज्यादा भूख-प्यास ना लगे इसका ध्यान एक दिन पहले से ही रखना होता है। ऐसे फूड्स और ड्रिंक पिएं जिससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहे और ताजी के साथ अगले दिन तक शरीर एनर्जेटिक और स्फूर्ति वाला बना रहे।

फल और जूस पिएं व्रत के एक दिन पहले फल और जूस पिएं। जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहे और शरीर पर्याप्त मात्रा में हाईड्रेडेट रहे। खीरा, अनानास, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों को सरगी के टाइम पर खाएं।

नारियल पानी पिएं जिन घरों में हरतालिका तीज की सुबह सरगी खाई जाती हैं। उन्हें नारियल पानी को सरगी मे शामिल करना चाहिए। इससे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है और पूरे दिन लगने वाली प्यास से बचा जा सकता है।