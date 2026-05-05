Hantavirus Outbreak 2026: हंता वायरस से गई 3 लोगों की जान, जानें कैसे फैलता है और क्या होते हैं शुरुआती लक्षण
अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर हंता वायरस के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। इस वायरस के होने की पुष्टि खुद WHO ने की है। तो चलिए जानते हैं इस वायरस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और ये कैसे फैलता है?
Hantavirus Outbreak 2026: अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर हंतावायरस के चलते 3 लोगों की मौत हो गई है, जिससे यात्रियों और आम लोगों में डर का माहौल है। World Health Organization (WHO) की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका जा रहे क्रूज जहाज ‘MV Hondius’ पर यह संक्रमण सामने आया। जहाज पर कुल 155 लोग सवार थे। अब तक एक हंतावायरस केस लैब में कन्फर्म हो चुका है, जबकि पांच अन्य मामले संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इन छह मामलों में से तीन लोगों की मौत हो चुकी है और एक यात्री की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हंतावायरस क्या है, यह कैसे फैलता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?
कैसे फैलता है ये वायरस
हंतावायरस खासतौर पर चूहों से फैलता है। चूहों के मल, मूत्र और लार के संपर्क में आने से ये होता है। इसके अलावा इन चीजों के कण जब सूखकर हवा में मिल जाते हैं, तब ये सांस के जरिए शरीर में घुस जाते हैं। कभी-कभी चूहे के काटने से भी ये इंफेक्शन फैल सकता है। यह इंसान के फेफड़ों (HPS) या किडनी (HFRS) पर सीधा हमला करता है। फेफड़ों में संक्रमण होने पर सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिससे मरीज की मौत हो सकती है। कोरोना की तरह ये वायरस एक से दूसरे इंसान में जल्दी फैलता है।
शुरुआती लक्षण क्या होते हैं
हंतावायरस के लक्षण शुरुआत में सामान्य फ्लू जैसे लगते हैं, लेकिन धीरे-धीरे गंभीर हो सकते हैं। अगर कभी चूहे के काटने के बाद ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। यहां जानें क्या होते हैं लक्षण-
-तेज ठंड और कपकपी के साथ बुखार
-हाथों-पैरों और पीठ की मांसपेशियों में तेज दर्द
-सिरदर्द, चक्कर आना और थकान
-पेट में दर्द, उल्टी या दस्त
-सांस लेने में दिक्कत
-सीने में जकड़न
-लगातार आ रही खांसी
बचाव के लिए क्या करें
- Hantavirus Infection से बचाव के लिए सबसे जरूरी है साफ-सफाई और सावधानी। चूंकि यह वायरस मुख्य रूप से चूहों के संपर्क से फैलता है, इसलिए घर और आसपास के वातावरण को साफ और सुरक्षित रखना बेहद अहम है।
- सबसे पहले, घर में नियमित रूप से साफ-सफाई बनाए रखें और ऐसी जगहों को खास तौर पर साफ करें जहां चूहे छिप सकते हैं, जैसे स्टोर रूम, किचन के कोने या बंद कमरे। दीवारों और दरवाजों के गैप को बंद रखें, ताकि चूहे अंदर न आ सकें।
- अगर आप किसी बंद या लंबे समय से इस्तेमाल न हुई जगह की सफाई कर रहे हैं, तो बिना सुरक्षा के अंदर न जाएं। सफाई करते समय हमेशा मास्क और ग्लव्स पहनें, ताकि संक्रमित धूल या कण आपके शरीर में प्रवेश न कर सकें।
- चूहों के मल-मूत्र को कभी भी सूखे में झाड़ने या बुहारने की गलती न करें। ऐसा करने से वायरस हवा में फैल सकता है। इसके बजाय उस जगह पर पहले पानी या डिसइंफेक्टेंट छिड़कें और फिर गीले कपड़े से साफ करें।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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