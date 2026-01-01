हैंगओवर के बाद सिर में हो रहा तेज दर्द तो राहत पाने के लिए ये 5 ड्रिंक पिएं

संक्षेप: Hangover Cure: रात को ज्यादा पी ली है और सुबह शराब की वजह से सिर में तेज दर्द हो रहा तो राहत पाने के लिए इन 5 ड्रिंक्स को पिएं। एल्कोहल पीने से होने वाले डिस्कफंर्ट को दूर करने में इन ड्रिंक्स की मदद ली जा सकती है।

नए साल की पार्टी जमकर डांस और एल्कोहल पीने के बाद हैंगओवर होना तो लाजिमी है। लेकिन ये हैंगओवर तब और भी तकलीफ देता है जब सिर का दर्द नहीं जाता। दरअसल, शराब जब बॉडी में जाती है तो वो टूटकर एसिटैल्डिहाइड बनाती है, जो एक टॉक्सिक बाई-प्रोडक्ट है। जिसकी वजह से अगले दिन मिचली, सिरदर्द और थकावट जैसी फीलिंग होती है। यहीं नहीं शराब की वजह से यूरिन भी ज्यादा पास होती है। शराब एक ड्यूरेटिक है, जो शरीर के ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को खोने लगते हैं। जिनकी वजह से मसल्स में दर्द होता है और सिर दर्द, बदन दर्द परेशान करता है। हैंगओवर के बाद हो रहे दर्द से छुटकारा पाने में ये घरेलू उपाय मदद कर सकते हैं।

जिंजर शॉट्स हैंगओवर के अगले दिन मितली और सिर में दर्द होता है तो फिटनेस कोच सिद्धार्थ सिंह ने जिंजर शॉट्स की रेसिपी शेयर की है। जिसे पीकर हैंगओवर के बाद की तकलीफ को कम किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए ताजा अदरक एक इंच टुकड़ा, आधा नींबू का रस, एक चम्मच शहद, सेंधा नमक आधा चम्मच, आधा चम्म जीरा, ठंडा पानी। सारी चीजों को मिलाकर ब्लेंड कर लें और छान कर छोटे शॉट्स बनाकर पिएं।

हल्दी दूध हैंगओवर के बाद शरीर में इंफ्लेमेशन होती है। जिसकी वजह से शरीर में तेज दर्द की फीलिंग होती है। ऐसे में नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रिंक को पिएं। गर्म हल्दी वाला दूध बेस्ट रेमेडी है। जिसे पीने से हैंगओवर के बाद होने वाले दर्द से राहत मिलेगी।

छाछ पिएं हैंगओवर के बाद अगले दिन सिर में तेज दर्द और जलन महसूस हो रही है। तो छाछ पिएं। छाछ पेट को ठंडक पहुंचाने में मदद करती है और शरीर को हाइड्रेट भी करती है। इसलिए हैंगओवर के बाद होने वाले डिस्कंफर्ट के लिए छाछ बेस्ट ऑप्शन है।

नींबू पानी लेमन वाटर सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। जिसे हैंगओवर के बाद होने वाले सिरदर्द और डिसकंफर्ट को दूर करने के लिए पिया जाता है। ये उल्टी और दस्त की समस्या को कम करने में मदद करता है।