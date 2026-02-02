हल्दी वाला दूध बनाते समय भारतीय लोग करते हैं ये गलती, फोर्टिस के डॉक्टर ने बताया सही तरीका

संक्षेप: Right Way To Make Golden Milk : 'गोल्डन मिल्क' के सेहत से जुड़े फायदों का पूरा लाभ उठाने के लिए हमने फोर्टिस हॉस्पिटल (गुड़गांव) के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. रिंकेश कुमार बंसल से जानने की कोशिश की आखिर क्या है हल्दी वाला दूध बनाने का सही तरीका और इसे बनाते समय लोग अक्सर क्या गलती करते हैं।

अंदरूनी चोट को जल्दी ठीक करना हो या अच्छी नींद की हो ख्वाहिश, हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है, पीढ़ियों से कई भारतीय घरों में सोने से पहले पीने की परंपरा बनी हुई है। गले की खराश से राहत देने से लेकर बेहतर नींद में मदद करने तक के लिए, इस पेय को लोग अक्सर घरेलू रामबाण उपाय की तरह देखते हैं। सेहत के लिए हल्दी वाले दूध के अनगिनत फायदों के बावजूद कई बार अनजाने में इसे बनाते समय की गई एक छोटी सी गलती सेहत को फायदों की जगह नुकसान पहुंचाने लगती है। ऐसे में 'गोल्डन मिल्क' के सेहत से जुड़े फायदों का पूरा लाभ उठाने के लिए हमने फोर्टिस हॉस्पिटल (गुड़गांव) के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. रिंकेश कुमार बंसल से जानने की कोशिश की आखिर क्या है हल्दी वाला दूध बनाने का सही तरीका और इसे बनाते समय लोग अक्सर क्या गलती करते हैं।

गोल्डन मिल्क बनाते समय क्या होती है बड़ी गलती? उबलते या बहुत अधिक गर्म दूध में हल्दी मिलाना जब हल्दी को अत्यधिक गर्म दूध में डाला जाता है, तो उसके कुछ पोषक तत्व, खासकर कर्क्यूमिन (Curcumin), ज्यादा तापमान की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। कर्क्यूमिन हल्दी का मुख्य सक्रिय घटक है, जो सूजन कम करने और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। अधिक गर्मी इसके प्रभाव को घटा सकती है, जिससे आपको वह पूरा स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता जिसकी आप उम्मीद करते हैं।

हेल्दी फैट की अनदेखी हल्दी वाला दूध बनाते समय की जाने वाली दूसरी बड़ी गलती यह है कि इसमें काली मिर्च या हेल्दी फैट को न मिलाना। कर्क्यूमिन शरीर में अपने आप अच्छी तरह अवशोषित नहीं होता। यदि हल्दी वाले दूध में चुटकीभर काली मिर्च (जिसमें पाइपरीन होता है) या घी, नारियल तेल, या फुल-फैट दूध जैसी वसा न हो, तो हल्दी का बड़ा हिस्सा शरीर से बिना ठीक से अवशोषित हुए निकल जाता है।

ज्यादा हल्दी का उपयोग कुछ परिवार यह सोचकर ज्यादा हल्दी डाल देते हैं कि ज्यादा मात्रा का मतलब ज्यादा फायदा होगा। जबकि सच्चाई यह है कि अधिक हल्दी पेट में जलन, गैस या मितली का कारण बन सकती है। खासकर तब अगर आप इसे रोजाना लेते हैं।