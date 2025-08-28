पीरियड्स में बाल धोएं या नहीं? हर महिला को जाननी चाहिए डॉक्टर की ये बात Hair Wash During Periods What Every Woman Should Know According to Doctors, हेल्थ टिप्स - Hindustan
पीरियड्स में बाल धोएं या नहीं? हर महिला को जाननी चाहिए डॉक्टर की ये बात

आपने ये खूब सुना होगा कि पीरियड्स के दौरान बाल धोने से परहेज करना चाहिए। लेकिन क्या इसके पीछे वाकई कोई वैज्ञानिक आधार है या फिर ये महज एक कही-सुनाई बात है? आइए जानते हैं इसपर डॉक्टर की क्या राय है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 06:38 AM
पीरियड्स में बाल धोएं या नहीं? हर महिला को जाननी चाहिए डॉक्टर की ये बात

पीरियड्स के नाजुक दिनों से हर महिला गुजरती है। आज भी ये एक टैबू टॉपिक है, जिसके बारे में समाज में खुलकर बात करना अच्छा नहीं माना जाता। शायद ये भी एक कारण है जिस वजह से पीरियड्स के बारे में कई बातें हैं, जो शायद हम जानते भी नहीं लेकिन फॉलो करते आ रहे हैं। उदहारण के लिए आपने ये खूब सुना होगा कि पीरियड्स के दौरान बाल धोने से परहेज करना चाहिए। ये बात सदियों से कही जा रही है और ज्यादातर महिलाएं ठीक ऐसा ही करती भी हैं। लेकिन क्या इसके पीछे वाकई कोई वैज्ञानिक आधार है या फिर ये महज एक कही-सुनाई बात है? आइए जानते हैं इसपर डॉक्टर की क्या राय है।

क्या पीरियड्स में बाल धोने चाहिए?

पीरियड्स में बाल धोने चाहिए या नहीं, इसपर गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ ज्योति कहती हैं कि कई कारण है जिस वजह से ये नियम बनाया गया है। दरअसल पीरियड्स का ब्लड बाहर निकलने के लिए शरीर में गर्मी होना बहुत जरूरी है। यदि गर्माहट नहीं होगी तो पीरियड ब्लड सही से बाहर नहीं निकल पाएगा और कहीं ना कहीं शरीर में ही जमा हो जाएगा। डॉक्टर कहती हैं कि इससे महिलाओं के शरीर में कई बीमारियां जगह बना सकती हैं। इसी वजह से पीरियड्स के दौरान बाल धोने को मना किया जाता है।

ज्यादा ठंडा पानी बनता है परेशानी

पीरियड्स के दौरान बाल धोने से फर्टिलिटी या बच्चेदानी पर कोई असर नहीं पड़ता है। हां, जैसा कि डॉक्टर ने बताया इससे बॉडी टेंपरेचर और ब्लड फ्लो पर असर जरूर पड़ सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादा ठंडा पानी ही ये समस्या खड़ी कर सकता है। वहीं अगर आप हल्के गर्म या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स पीरियड्स के दौरान ज्यादा ठंडे पानी से बाल धोना और यहां तक कि नहाना भी अवॉइड करने की सलाह देते हैं।

क्यों बनाया गया है नियम?

धार्मिक रूप से भी कई घरों में पीरियड्स के दौरान बाल धोना वर्जित माना गया है। दरअसल इसके पीछे सामाजिक कारण ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। अब पहले के जमाने में गर्म पानी की उतनी सुविधा थी नहीं। कई महिलाएं तो नदी के ठंडे पानी में ही नहाया करती थीं। ऐसे में शरीर का तापमान मैनेज रहे, इस वजह से भी शायद ये नियम बना दिया गया हो। इसके अलावा साफ-सफाई भी एक अन्य वजह हो सकती है।

