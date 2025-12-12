Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
लो हिमोग्लोबिन दूर करें इस एनर्जी बूस्टर शेक से! न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह का नुस्खा

लो हिमोग्लोबिन, थकान या कमजोरी महसूस हो रही है? न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह का यह आयुर्वेदिक हेमोग्लोबिन बूस्टर शेक प्राकृतिक तरीके से RBCs बढ़ाता है, ऊर्जा देता है और शरीर को तुरंत ताजगी से भर देता है।

Dec 12, 2025 08:33 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आज के तेज जीवन और अनियमित खानपान के कारण लोगों में लो हिमोग्लोबिन, थकान, चक्कर और पीली त्वचा जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। ऐसी स्थिति में शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने एक आयुर्वेदिक पावरहाउस शेक तैयार किया है, जो ना केवल तुरंत ऊर्जा देता है बल्कि हिमोग्लोबिन बढ़ाकर शरीर को ताकत भी देता है।

सामग्री: बीट रूट– ½ कप (60–70 ग्राम), शहद– 1 चम्मच, नींबू का रस– 1 बड़ा चम्मच, खजूर– 2 (बीज निकालकर)

क्यों यह शेक असरदार है?

बीटरूट: इसमें आयरन और फोलेट भरपूर मात्रा में होता है जो RBCs (रेड ब्लड सेल्स) बढ़ाता है और ब्लड फ्लो सुधारता है।

शहद: प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है और शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद करता है।

नींबू का रस: विटामिन C से भरपूर होने के कारण यह आयरन के प्रभावी अवशोषण में सहायक है।

खजूर: आयरन से भरपूर होने के साथ-साथ यह हिमोग्लोबिन को मजबूत बनाता है और शरीर की कमजोरी कम करता है।

कैसे बनाएं और पिएं?

  • सभी सामग्री को ब्लेंडर में डालें और स्मूथ शेक तैयार करें।
  • रोजाना सुबह खाली पेट या दोपहर के बाद पिएं।
  • लगातार 14 दिन तक इस शेक का सेवन करें।

फायदे

  • हिमोग्लोबिन स्तर बढ़ता है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है।
  • थकान और कमजोरी में तुरंत राहत मिलती है।
  • एनर्जी और स्टैमिना बढ़ती है, जिससे दिनभर सक्रिय रहना आसान हो जाता है।
  • आयरन की कमी से होने वाली चक्कर, दिमागी सुस्ती और पीली त्वचा में सुधार होता है।

सावधानियां: शेक को हमेशा ताजा बनाकर ही पिएं। इस शेक को अपनाकर आप कमी वाले हिमोग्लोबिन को प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर को तुरंत एनर्जी से भर सकते हैं। इसे नियमित रूप से 14 दिन तक पीने से फर्क महसूस होगा और शरीर पहले से ज्यादा ताजगी, ताकत और मजबूती महसूस करेगा। डायबिटीज वाले लोग शहद की मात्रा पर ध्यान दें। अगर स्किन एलर्जी या पेट संबंधी समस्या हो तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें।

