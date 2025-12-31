माइग्रेन वालों के लिए अलर्ट! छुट्टियों में इन 7 बातों का रखें खास ध्यान, न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह
छुट्टियों का समय माइग्रेन के मरीजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गंगाराम अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. अंशु रोहतगी बता रहे हैं कि कुछ आसान सावधानियों से इस दौरान माइग्रेन को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है।
क्रिसमस पार्टियों से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक, साल का यह समय खुशियों और जश्न से भरा होता है। लेकिन देर रात तक जागना, अनियमित खानपान, डिहाइड्रेशन, तेज म्यूजिक और चमकती लाइट्स- ये सब मिलकर माइग्रेन से जूझ रहे लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। अक्सर माइग्रेन को 'सिर्फ सिरदर्द' समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि त्योहारों के मौसम में इसके अटैक बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है।
डॉ. अंशु रोहतगी, वाइस चेयरमैन और सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली, के अनुसार साल के आखिरी महीनों में माइग्रेन के ट्रिगर्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं- जैसे तनाव, नींद की कमी, पानी कम पीना और सेंसरी ओवरलोड। सही प्लानिंग और कुछ छोटे लाइफस्टाइल बदलाव माइग्रेन को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं।
डॉ. रोहतगी ने त्योहारों के दौरान माइग्रेन मैनेज करने के लिए ये 7 स्मार्ट टिप्स साझा किए हैं:
1. अपने ट्रिगर्स पहचानें: अनियमित नींद, खाना स्किप करना, तला-भुना और मीठा खाना, तेज रोशनी और तेज आवाज माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। माइग्रेन डायरी या ऐप से अपने पर्सनल ट्रिगर्स पहचानना पहला कदम है।
2. हाइड्रेटेड रहें: हल्की डिहाइड्रेशन भी माइग्रेन को बढ़ा सकती है। खासकर अगर आप कैफीन या अल्कोहल ले रहे हैं तो पानी नियमित रूप से पीते रहें और हर ड्रिंक के साथ एक गिलास पानी जरूर लें।
3. खाना स्किप ना करें: लंबे समय तक भूखे रहने से ब्लड शुगर गिरता है जो माइग्रेन का बड़ा कारण है। ड्राई फ्रूट्स, फल या एनर्जी बार साथ रखें और प्रोसेस्ड स्नैक्स से बचें।
4. नींद को प्राथमिकता दें: देर रात पार्टियों से नींद का रूटीन बिगड़ता है जिससे माइग्रेन का खतरा बढ़ता है। कोशिश करें कि सोने-जागने का समय ज्यादा बदले। जरूरत हो तो छोटी झपकी लें।
5. सेंसरी ओवरलोड से बचें: तेज लाइट्स और लाउड म्यूजिक माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। स्पीकर से दूर बैठें, बीच-बीच में शांत और हल्की रोशनी वाली जगह पर ब्रेक लें।
6. कैफीन और अल्कोहल सीमित रखें: थोड़ी मात्रा में कैफीन कभी-कभी राहत दे सकती है, लेकिन ज्यादा लेने या अचानक छोड़ने से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। रेड वाइन और डार्क ड्रिंक्स से खासतौर पर बचें।
7. शुरुआती लक्षणों पर तुरंत इलाज करें: आंखों में धुंधलापन, गर्दन में जकड़न या रोशनी से परेशानी जैसे शुरुआती संकेत दिखें तो तुरंत दवा लें। जल्दी इलाज से अटैक को गंभीर होने से रोका जा सकता है।
नोट: डॉ. रोहतगी का कहना है कि अगर माइग्रेन बार-बार, बहुत तेज या रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है तो न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी है। सही इलाज, लाइफस्टाइल बदलाव और समय पर सावधानी से त्योहारों का मजा बिना दर्द के लिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे में
