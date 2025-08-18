नाक में उंगली डालना बना जानलेवा! जानें कैसे ब्रेन को पूरी तरह डैमेज कर सकती है ये आदत Habit of Nose Picking May Lead to Permanent Brain Damage doctor warn about risk, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थHabit of Nose Picking May Lead to Permanent Brain Damage doctor warn about risk

नाक में उंगली डालना बना जानलेवा! जानें कैसे ब्रेन को पूरी तरह डैमेज कर सकती है ये आदत

सामान्य सी दिखने वाली ये आदत आपके दिमाग को हमेशा के लिए डैमेज भी कर सकती हैं। डॉक्टर धमीजा ने एक केस शेयर किया है, जहां 21 साल के लड़के के ब्रेन पर बैक्टीरिया ने कब्जा कर लिया, जिसके पीछे का कारण निकला नाक में उंगली डालना।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 06:04 AM
share Share
Follow Us on
नाक में उंगली डालना बना जानलेवा! जानें कैसे ब्रेन को पूरी तरह डैमेज कर सकती है ये आदत

ज्यादातर लोगों में एक आदत बड़ी कॉमन होती है, वो है नाक में उंगली डालना। कभी नाक की सफाई के चलते या कभी खुजली के कारण और कभी तो सिर्फ यूं ही बैठे-बैठे लोग नाक में उंगली डालकर कुरेदना शुरू कर देते हैं। हालांकि सामान्य सी दिखने वाली ये आदत आपके दिमाग को हमेशा के लिए डैमेज भी कर सकती हैं। डॉक्टर अदितिज धमीजा ने वीडियो पोस्ट के जरिए एक केस शेयर किया है, जहां 21 साल के लड़के के ब्रेन पर बैक्टीरिया ने कब्जा कर लिया। पेशेंट सूजन, तेज बुखार और आंखों के पीछे तेज दर्द के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, जहां वो कोमा जैसी गंभीर स्थिति में पहुंच रहा था। इस सब के पीछे का कारण निकला नाक में उंगली डालना। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

कैसे जानलेवा हो सकता है नाक में उंगली डालना?

डॉक्टर धमीजा बताते हैं कि दरअसल हमारे चेहरे पर एक 'डेंजर ट्राएंगल' जोन होता है। ये हमारी नाक से शुरू होता है और मुंह के दोनों कोनों तक एक ट्रैंगल यानी त्रिकोण का आकार बनाता है। यदि इस हिस्से में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो ये सीधा नसों के जरिए ब्रेन तक पहुंच सकता है। इससे ब्रेन के परमानेंटली डैमेज होने और यहां तक कि मौत होने तक का खतरा हो सकता है।

ये गलतियां ना करें

डॉक्टर धमीजा कहते हैं कि खतरे से बचने के लिए कुछ चीजें अवॉइड ही करनी चाहिए। जैसे कि अपनी नाक में उंगली डालने से परहेज करें। ज्यादा नाक को कुरेदने से बचें, नाक के बाल ना तोड़ें और नाक में कोई भी फुंसी या फोड़ा हो जाए, तो उसे फोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। बल्कि 'डेंजर ट्राएंगल जोन' में भी अगर कोई पिंपल हो जाता है, तो उसे फोड़ने या बेवजह छेड़ने से बचना चाहिए।

इन बातों का रखें ध्यान

डॉक्टर के मुताबिक नाक साफ करने के लिए हमेशा किसी सॉफ्ट टिशू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप डॉक्टर की बताई हुई नेजल ड्रॉप और स्प्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गंदे हाथ तो भूलकर भी नाक में नहीं डालने चाहिए। हमेशा अपने हाथ साफ-सुथरे रखें ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन का खतरा ना हो। इसके अलावा अगर आपको सूजन, आंखों में दर्द या बुखार जैसी कोई समस्या बनी हुई है, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।