H3N2 को नॉर्मल फ्लू समझने की न करें गलती, दिल्ली में फैल रहे इस वायरस के ये हैं लक्षण, कारण और बचाव h3n2 virus spreading rapidly in delhi do not consider H3N2 as normal flu here are the symptoms causes and prevention, हेल्थ टिप्स - Hindustan
H3N2 Flu Spreading In Delhi : यह वायरस ज्यादातर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास की जगहों में रहते हैं तो आपके लिए H3N2 वायरस के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय जानना बेहद जरूरी हो जाता है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 08:32 AM
H3N2 Flu Alert in Delhi : कोरोना वायरस की दहशत अभी लोगों के दिलों से पूरी तरह से निकली भी नहीं है कि एक और नए वायरस ने दिल्ली को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बता दें, आजकल दिल्ली में H3N2 वायरस से पीड़ित रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चिंता की बात यह है कि इस वायरस के लक्षण सामान्य फ्लू जैसी ही दिखते हैं, लेकिन यह आम फ्लू से अलग है और पैरासिटामोल जैसी नॉर्मल बुखार की दवा से भी ठीक नहीं होते हैं। यह वायरस ज्यादातर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास की जगहों में रहते हैं तो आपके लिए H3N2 वायरस के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय जानना बेहद जरूरी हो जाता है।

क्या है H3N2 वायरस ?

H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस, फ्लू पैदा करने वाले इन्फ्लूएंजा A वायरस का ही एक प्रकार है, जो इंसानों और जानवरों दोनों को प्रभावित कर सकता है। H3N2 फ्लू को आम भाषा में सीजनल फ्लू का एक गंभीर रूप कहा जा सकता है। इस वायरस के 'H' का मतलब Hemagglutinin और 'N' का मतलब है Neuraminidase है। ये दोनों ही वायरस की सतह पर मौजूद प्रोटीन होते हैं। H3N2, इन्हीं प्रोटीन के आधार पर पहचाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार, H3N2 फ्लू सामान्य फ्लू से ज्यादा तेजी से फैलने वाला और गंभीर लक्षण पैदा करने वाला हो सकता है।

दिल्ली में तेजी से क्यों फैल रहा है H3N2?

दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण का असर खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी पर पड़ता है। ऐसे में दिल्ली शहर की भीड़भाड़ और कमजोर इम्यूनिटी इस वायरस को तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने में मदद करती है।

H3N2 इंफ्लूएंजा वायरस के लक्षण

-लगातार तेज बुखार

-लगातार सूखी खांसी का बना रहना

-गले में खराश

-कई बार फेफड़ों में इंफेक्शन या निमोनिया तक हो सकता है

-सिर और बदन में दर्द

-सांस लेने में दिक्कत

-नाक बहना या जाम होना

-तेज थकान और कमजोरी

-भूख न लगना

-सीने में दर्द या भारीपन

-उल्टी

-पेट खराब

-नींद न आना

-बेचैनी महसूस होना

H3N2 फ्लू से बचाव

-मास्क का नियमित इस्तेमाल

-भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जानें से बचें

-हाथों को बार-बार धोएं

-संतुलित और पौष्टिक आहार लें

-पर्याप्त नींद लें

-खूब पानी पिएं

-अगर बुखार 2 दिन से ज्यादा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो या सीने में दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से चेक करवाकर समय पर टेस्ट करवाएं।

