गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया हेल्दी रहना है तो लेडीज इन 5 चीजों से ना करें समझौता

संक्षेप: Women Health: महिलाएं अक्सर खुद की हेल्थ के साथ लापरवाही करती हैं। जबकि उन्हें सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है। हर उम्र के पड़ाव पर होने वाले फिजिकल बदलावों को ध्यान में रखकर ही वो हेल्दी रह सकती है। इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि नये साल में महिलाएं खुद के लिए इन 5 कामों को जरूर करें।

महिलाएं ज्यादातर खुद की हेल्थ को लेकर लापरवाही करती हैं। नये साल की शुरूआत के साथ ही उन्हें भी खुद के साथ कुछ वादे करने जरूरी है। जैसे गायकेनोलॉजिस्ट डॉक्टर मानसी नाराल्कर ने महिलाओं को इस साल इन 5 कामों को करने की सलाह दी है। जो उन्हें फिट रखने, खुश रखने और लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

तो इस साल हेल्दी रहने के लिए इन 5 चीजों से समझौता ना करें.. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग महिलाओं की डॉक्टर ने बताया कि आप किसी भी एज ग्रुप की हों,फर्टिलिटी का टाइम है या फिर प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं। हर महिला को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग महिलाओं की हड्डी, मसल्स और हार्मोंस को स्ट्रांग बनाने में मदद करती है। याद रखें कि हर महिलाएं धीरे-धीरे मेनोपॉज की तरफ बढ़ती है जो इरवर्सिबल होता है. ऐसे में हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है।

प्रोटीन इनटेक बढ़ाए अगर शरीर में एनर्जी और स्ट्रेंथ चाहिए तो प्रोटीन की मात्रा को रूटीन में बढ़ाएं। आमतौर पर महिलाओं को लगता है कि रोजाना एक कटोरी दाल से प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ये पूरी तरह मिथ है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में प्रोटीन का इनटेक बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करेगा।

6-8 घंटे की नींद जरूर लें अगर दिन रात काम को ही सबसे पहले रखती हैं और आराम करने से दूर भागती हैं। तो समझें नींद हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। हेल्दी रहने के लिए रोजाना कम से कम 6-8 घंटे की नींद लें। अच्छी नींद से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों बेहर रहेगी।

कैंसर टेस्ट जरूर करवाएं अपने पीरियड्स और इससे जुड़ी समस्याओं पर नजर रखें। पैप स्मियर नाम का टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट बच्चेदानी में होने वाले कैंसर के शुरुआती स्टेज को पता करने के लिए करवाया जाता है। इस टेस्ट को करवाने में किसी तरह का दर्द नहीं होता। लेकिन ये टेस्ट आपको बड़ी बीमारी से बचाने में मदद करता है। इसलिए साल में एक बार पैप स्मियर टेस्ट हर एज ग्रुप की महिलाओं को जरूर करवाना चाहिए।