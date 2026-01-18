अनचाही प्रेग्नेंसी रोकने वाली इमरजेंसी दवा खा लेती हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट से जानें कब और कैसे नहीं लेना?

संक्षेप: Common Myth & Facts About Emergency Contraceptive Pills: महिलाएं अनचाही प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए कई बार इमरजेंसी पिल्स खा लेती हैं। लेकिन इससे जुड़ी कुछ खास बातों की जानकारी नहीं होती। महिलाओं की डॉक्टर ने दवा से जुड़ी से जरूरी बातों को शेयर किया है।

काफी सारी महिलाएं अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद इमरजेंसी पिल्स तो खा लेती हैं। लेकिन इस दवा से जुड़ी जरूरी बातों को लेकर उनके मन में कई सारे मिथ होते हैं। जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। अगर आप अक्सर इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को खा कर प्रेग्नेंसी रोकती हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इशिता चतुर्वेदी से दवा से जुड़ी इन बातों के बारे में जरूर जानें। जिससे आपको पता हो कि ये दवा आखिर कब और कैसे असर करती है और किन सिचुएशन में ये प्रेग्नेंसी रोकने में असरदार नहीं हो सकती और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इमरजेंसी पिल्स लेने की टाइमिंग इमरजेंसी पिल्स को असुरक्षित सेक्स के 72 घंटों के अंदर खा लेना होता है। अगर आपने अपनी प्रेग्नेंसी रोकने वाली दवा को नहीं खाया है या फिर यूज के दौरान कंडोम डैमेज हो गया तो इस सिचुएशन में इमरजेंसी पिल्स खानी चाहिए। लेकिन इससे जुड़ी कुछ बातों की जानकारी भी आपको जरूर होनी चाहिए।

दवा खाने के बाद उल्टी हो जाए तो क्या करें? अगर दवा खाने के दो घंटे के अंदर उल्टी हो गई और आपकी सारी दवा बाहर आ गई है तो आप एक गोली और खा सकते हैं। क्योंकि उल्टी की वजह से दवा पूरी बाहर आ जाती है और उसका असर नहीं होता। जिससे प्रेग्नेंसी रुकने का खतरा बन जाता है।

प्रेग्नेंट महिला ने इमरजेंसी पिल्स खा ली तो क्या होगा? अगर किसी प्रेग्नेंट महिला ने इमरजेंसी पिल्स खा लिया है तो इस दवा का गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई असर नहीं होता।

इमरजेंसी पिल्स से नहीं होता अबॉर्शन महिलाओं को ये जरूर पता होना चाहिए कि मार्केट में मिलने वाली इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए लिए होती है। इससे अबॉर्शन नहीं होता। ये दवा ओवेल्यूएशन के प्रोसेस में देरी करती है। लेकिन अगर प्रेग्नेंसी हो चुकी है तो ये दवा असर नहीं करेगी।

इमरजेंसी कान्ट्रासेप्टिव पिल्स से होने वाले साइड इफेक्ट इमरजेंसी पिल्स को खाने के कुछ नुकसान हैं जो खाने के बाद ही दिखने लगते हैं। जिसमे शामिल है-