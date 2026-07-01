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रोजाना की आदतों से पुरुषों में बच्चा पैदा करने की क्षमता हो रही है कम, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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आजकल कम उम्र में ही व्यक्ति इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहा है। जिसकी वजह से यंग कपल्स को फैमिली प्लानिंग में समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में गायनेकोलॉजिस्ट ने कुछ आदतों के बारे में बताया है, जो पुरुषों में बच्चा पैदा करने की क्षमता को कम कर रही हैं।

रोजाना की आदतों से पुरुषों में बच्चा पैदा करने की क्षमता हो रही है कम, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

हर कोई फिट रहना चाहता है और इसके लिए तमाम कोशिशे करते हैं। हालांकि, आजकल कम उम्र में ही लोगों को तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फर्टिलिटी के लिहाज से देखें तो 20-30 साल की उम्र को बच्चे पैदा करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। हालांकि, बदलते दौर में कम उम्र में भी लोगों को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या महिलाओं के साथ पुरुषों में भी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में पुरुषों में बांझपन एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि रोजाना की आदतें और लाइफस्टाइल का सीधा असर फर्टिलिटी पर होता है।

इनफर्टिलिटी का करण बनने वाली कॉमन आदतें

स्पर्म काउंट और पुरुषों की फर्टिलिटी में कमी का सबसे कॉमन कारण हमारे आस-पास ही मौजूद होते हैं, जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। इनमें आपके कपड़े, लैपटॉप के साथ बैठने का तरीका और यहां तक कि आपकी जेब में रखी चीजें भी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती हैं। एचटी लाइफस्टाइल के साथ एक इंटरव्यू में, इंदिरा आइवीए हॉस्पिटल के सीईओ और डायरेक्टर डॉ. क्षितिज मुर्दिया ने पुरुषों में बांझपन के कारणों के बारे में बताया।

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क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टर कहते हैं कि शरीर में अंडकोष यानी टेस्टिकल्स का बाहर की तरफ होना बायोलॉजिकल वजह है। दरअसल, स्पर्म के सही प्रोडक्शन के लिए अंडकोष का तापमान शरीर के अंदर के तापमान से लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। जब ​​यह तापमान का अंतर थोड़ा भी कम होता है, तो फर्टिलिटी पर असर पड़ने लगता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अंडकोष का तापमान बढ़ने से एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें स्पर्म बनाने वाली कोशिकाएं मरने लगती हैं। जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और स्पर्म का डीएनए डैमेज हो जाता है। उन्होंने बताया कि गर्मी के संपर्क में आना, टाइट कपड़े पहनना और ऐसी ही रोजाना की आदतों के कारण स्पर्म काउंट कम होने की समस्या होती है।

खतरनाक है ये आदत

ज्यादातर पुरुष घंटों तक लैपटॉप को सीधे अपनी जांघों पर रखकर काम करते हैं। इससे निकलने वाली गर्मी समय के साथ अंडकोष के तापमान को काफी बढ़ा सकती है। इसके अलावा एक रिसर्च का हवाला देते हुए डॉक्टर ने बताया कि गोद में लंबे समय तक लैपटॉप रखने और पैंट की जेब में फोन रखने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के संपर्क में आने के कारण बांझपन का खतरा बढ़ सकता है।

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अंडरवियर और जींस से भी पड़ता है असर

डॉ. क्षितिज ने बताया कि हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी में पाया गया कि टाइट अंडरवियर पहनने वाले पुरुषों की तुलना में ढीले बॉक्सर शॉर्ट्स पहनने वाले पुरुषों में कुल स्पर्म काउंट 17 प्रतिशत ज्यादा और तेजी से तैरने वाले स्पर्म 33 प्रतिशत ज्यादा थे। डॉक्टर की मानें तो स्किनी या टाइट जींस स्थिति को और खराब कर देती हैं। ये अंडकोष वाले हिस्से को पूरे दिन शरीर से सटाकर रखती हैं, जिससे गर्मी अंदर ही बनी रहती है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की प्रक्रिया के लिए कोई जगह नहीं बचती। लगातार ऐसा करने से समय के साथ इसका असर बढ़ता जाता है, जिससे फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

बचाव करेंगी ये आदतें

  • ढीले बॉक्सर शॉर्ट्स पहनें और अपने फोन को पैंट की जेब से बाहर रखना।
  • लैपटॉप को गोद में रखने के बजाय डेस्क पर रखना।
  • हॉट टब या सॉना में ज्यादा देर तक रहने से बचें, ताकि शरीर ज्यादा देर तक गर्मी के संपर्क में न रहे।

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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