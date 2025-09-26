प्रोटीन के लिए खा रहे सोया चंक्स तो जरा संभल जाएं, नहीं तो हेल्थ पर होगा बुरा असर gut health experts warn against soya related foods chaap or soya chunks harm your health like junk food, हेल्थ टिप्स - Hindustan
प्रोटीन के लिए खा रहे सोया चंक्स तो जरा संभल जाएं, नहीं तो हेल्थ पर होगा बुरा असर

Side Effects Of Soya Chunks: वेजिटेरियन लोग अक्सर प्रोटीन इनटेक बढ़ाने के लिए मीट के सब्स्टीट्यूट के रूप में सोया चंक्स और सोया चाप खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये सोया चंक्स आपके शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी करने की बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बता रही हैं गट हेल्थ एक्सपर्ट।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 02:12 PM
सोया चंक्स, सोया चाप काफी पॉपुलर प्रोडक्ट हैं। जिनका इस्तेमाल ज्यादातर इंडियन वेजिटेरियन घरों में होता है। और, ज्यादातर इसे प्रोटीन रिच मीट का सब्स्टीट्यूट मानते हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी करनी है तो इसे टेस्टी और हेल्दी समझकर लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसे लेकर काफी सारी चौंकाने वाली जानकारी है। एक्सपर्ट का मानना है कि फायदा तो दूर की बात है सोया चंक्स और सोया चाप खाकर बीमार पड़ने की नौबत आ सकती है।

गट एंड हार्मोन हेल्थ एक्सपर्ट तनिषा बावा ने सोया नगेट्स और सोया चाप से जुड़ी सच्चाई को शेयर किया है। जिसमे इन चीजों को हाई प्रोटीन सोर्स कहा जाता है।

सोया चंक्स नहीं है हेल्दी

सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोया चंक्स, सोया चाप या सोया मिल्क को प्रोटीन पैक्ड स्नैक्स बताया जाता है। लेकिन ये जंक फूड की तरह ही हार्मफुल है। तनीषा ने बताया कि सोया नगेट्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड हैं। इनमे 80 से 90 परसेंट रिफाइंड फ्लोर रहता है। जो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता हैं। सोया से बने ये प्रोडक्ट्स खाना मतलब खाली कैलोरी इनटेक कंज्यूम करना है।

इस तरह के सोया प्रोडक्ट खाकर हो सकती हैं ये समस्याएं

गट हेल्थ एक्सपर्ट तनीषा बताती हैं ति ये ब्लड शुगर बैलेंस को खराब करते हैं। साथ ही इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। सोया नगेट्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक एंटी न्यूट्रिएंट्स फूड है जो शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल के अब्जॉर्ब्शन को भी रोक देता है।

सोया चंक्स खाने के नुकसान

सोया चंक्स ज्यादातर मिलावट के साथ बन रहे। लेकिन अगर आप शुद्ध और मिलावट के बगैर वाला सोया चंक्स खाते हैं तो भी सावधानी रखने की जरूरत होती है और इसे ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इससे कब्ज और डायरिया की समस्या हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को सोया चंक्स से एलर्जी, हार्मोनल इंबैलेस और थायराइड की समस्याएं भी हो जाती है। इसलिए सोया चंक्स को खाने से पहले सावधानी जरूरी है।

