Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थGut Health Alert These 5 Foods Can Trigger Gas Acidity and Bloating Doctor suggests
पेट में भयंकर गैस और एसिडिटी बनाती हैं खाने-पीने की ये 5 चीजें, डॉक्टर ने शेयर की लिस्ट

पेट में भयंकर गैस और एसिडिटी बनाती हैं खाने-पीने की ये 5 चीजें, डॉक्टर ने शेयर की लिस्ट

संक्षेप:

डॉ सलीम जैदी ऐसे फूड्स के बारे में बताया है, जो आपके गट को इरिटेट कर सकते हैं। ये सभी पाचन को तो मुश्किल बनाते ही हैं, साथ ही गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और पेट में भारीपन जैसी समस्याएं भी पैदा करते हैं।

Jan 05, 2026 10:09 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पेट में गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग होना बहुत ही आम है लेकिन नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। लंबे समय तक अगर ये चीजें आपको परेशान कर रही हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार ये छोटी-छोटी दिक्कतें ही इतना पेन और डिस्कंफर्ट देती हैं कि नॉर्मल लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर आपके पेट में काफी गैस, एसिडिटी बनती है तो अपनी डाइट पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। दरअसल कई बार ये रोजमर्रा की आदतें ही इन्हें बढ़ावा दे सकती हैं। डॉ सलीम जैदी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में बताया है, जो आपके गट को इरिटेट कर सकते हैं। ये सभी पाचन को तो मुश्किल बनाते ही हैं, साथ ही गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और पेट में भारीपन जैसी समस्याएं भी पैदा करते हैं। आइए जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राजमा

डॉ सलीम बताते हैं कि राजमा काफी देर से हजम होता है। इसलिए अगर आप राजमा खाते हैं तो पेट में गैस, एसिडिटी और भारीपन बना रहता है। जिन लोगों का पाचन कमजोर है, पेट में गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग बनी रहती है, उनके लिए ज्यादा राजमा खाना नुकसानदायक हो सकता है। राजमा ज्यादा हेवी ना रहे, इसके लिए उसे रातभर के लिए भिगोकर रखें और हींग, जीरे और अदरक का तड़का लगाएं।

कच्ची प्याज

कई लोगों को सलाद की तरह कच्ची प्याज खाने की आदत होती है। वैसे तो ये सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, उनके लिए ये थोड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। दरअसल कच्ची प्याज पेट में एसिड को रिलीज करती है, जिससे एसिडिटी और बढ़ सकती और पेट भी भारी लग सकता है।

खाने के साथ दूध पीना

सुबह का नाश्ता हो या डिनर, अगर आप खाने के साथ ही दूध पीते हैं, तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉ सलीम कहते हैं कि दूध और नॉर्मल मील का कॉम्बिनेशन आपके डाइजेशन को कन्फ्यूज कर देता है। इस वजह से अपच, गैस और यहां तक कि लूज मोशन की समस्या भी हो सकती है।

बेकरी फूड्स

बेकरी वाले आइटम जैसे बिस्किट, केक, कुकीज, मठरी, नमकीन वगैरह भी आपको अपनी डाइट में ज्यादा शामिल नहीं करने चाहिए। ये पेट में एसिडिटी, गैस और अपच जैसी समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा इन फूड्स को लेने से मोटापे और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है।

बहुत ज्यादा चाय पीना

कुछ लोगों को दिन भर में कई कप चाय पीने की आदत होती है। ये बिल्कुल नॉर्मल लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे ये आदत आपके गट को डैमेज कर सकती है। डॉ सलीम बताते हैं कि ज्यादा चाय पीने से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। साथ ही एसिडिटी की समस्या भी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं कुछ लोगों में ज्यादा चाय पीने से वजह से भूख भी कम हो जाती है।

ये भी पढ़ें:बस 2 रोटी में मिल जाएगा 40 ग्राम प्रोटीन! हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया सिंपल सा हैक
ये भी पढ़ें:सुबह के नाश्ते में 90% भारतीय करते हैं ये 5 गलतियां, तभी बढ़ रहे शुगर-मोटापा

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।