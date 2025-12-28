मॉर्निंग ड्रिंक से क्लीन हो जाएगी पूरी गट, बॉडी में फील होगी फ्रेशनेस

संक्षेप: Gut Cleaning Drink: गट की क्लीनिंग मतलब पेट की सफाई। अगर पेट में कब्ज महसूस होती है तो ना केवल पेट भारी महसूस होता है बल्कि शरीर में एनर्जी की भी कमी होती है। ऐसे में डॉक्टर के बताए इस ड्रिंक से गट क्लीन होगी और शरीर के साथ स्किन में भी अंतर दिखेगा।

गुड हेल्थ और एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर फूड खाना जरूरी होता है। और, न्यूट्रिशन से रिच फूड तभी बॉडी में न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होंगे जब डाइजेशन अच्छा होगा। खाने को डाइजेस्ट होने के लिए गट में पर्याप्त जगह का होना जरूरी है। अगर पहले से ही गट में वेस्ट मैटेरियल होंगे तो ना केवल डाइजेशन ठीक से नहीं होगा बल्कि बॉडी में एनर्जी की कमी और ब्लोटिंग जैसे लक्षण महसूस होगा। इसलिए सबसे पहले गट को क्लीन करना जरूरी है। ये मॉर्निंग ड्रिंक आपकी गट को क्लीन कर बॉडी को फुल एनर्जी और रिफ्रेश करने में मदद करेगी।

ये लक्षण बताते हैं गट को है क्लीनिंग की जरूरत अगर बार-बार ब्लॉटिंग फील होती है। एनर्जी का लेवल लो बना रहता है। मुंह से बदबू आती है। पेट हर वक्त भारी महसूस होता है और स्किन पर डलनेस दिखती है। तो ये इशारा है कि गट को क्लीनिंग की सख्त जरूरी है। गट में टॉक्सिक मैटेरियल की वजह से ही शरीर में ये सारी समस्याएं नजर आ रही हैं।

अगर डाइजेशन स्लो है या फिर हर वक्त हैवी फील होता है तो ये कब्ज की ओर इशारा करता है। ऐसे में ये नेचुरल ड्रिंक गट को क्लीन करने के साथ बॉडी को लाइट एनर्जेटिक फील कराने में मदद करेगी। न्यूयार्क के डॉक्टर टोनी ने बॉडी को नेचुरली क्लीन करने के लिए ये तरीका बताया है।

मॉर्निंग में पिएं ये ड्रिंक गट को क्लीन करने और कब्ज को खत्म करने के लिए लगभग 5 दिन लगातार इस ड्रिंक को पिएं। जिसमे ये चार चीजें मिली है।

एक गिलास गर्म पानी

एक चम्मच भीगे चिया सीड्स

एक चम्मच शहद

कुछ बूंद नींबू का रस

इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं और फिर पी जाएं। ये मॉर्निंग ड्रिंक आंतों में फंसे मल को आसानी से मूव करके बाहर निकालने में मदद करती है। जिससे ना केवल कब्ज खत्म होती है बल्कि शरीर को भी हल्कापन फील होता है।