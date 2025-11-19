Hindustan Hindi News
Gustaakh Ishq fame Fatima Sana Shaikh struggle with bulimia know What are this conditions and their symptoms
फातिमा सना शेख को थी बुलिमिया बीमारी, घंटों तक खाती रहती थीं खाना, जानें क्या हैं इसके लक्षण

संक्षेप: एक्ट्रेस फातिमा सना शेख दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है। फातिमा फिल्म दंगल की शूटिंग के बाद बुलिमिया नामक बीमारी से जूझ रही थीं। चलिए बताते हैं क्या है ये बीमारी और इसके लक्षण क्या होते हैं।

Wed, 19 Nov 2025 10:51 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
गुस्ताख इश्क फेम फातिमा सना शेख की दमदार एक्टिंग के लोग दीवाने हैं। फातिमा ने फिल्म दंगल में कमाल अभिनय कर सभी का दिल जीत लिया था। उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी खूब चर्चा रही। कैसे उन्होंने खुद को फैट से फिट किया लेकिन क्या आप जानते हैं दंगल की शूटिंग के दौरान ही एक्ट्रेस एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई थीं। उन्होंने लाइमलाइट के साथ इस बीमारी को हैंडल किया और कभी इसके बारे में किसी को पता नहीं लगने दिया। फातिमा ने इससे स्वस्थ होने के बाद इसके बारे में इंटरव्यू में बात की थी। एक्ट्रेस को बुलिमिया नाम की बीमारी हो गई थी। चलिए बताते हैं क्या है ये बीमारी और इसमें क्या होता है।

क्या है बुलिमिया बीमारी-

फातिमा ने बताया कि दंगल की शूटिंग के दौरान उन्हें रोजाना 3 घंटे ट्रेनिंग करनी होती थी और वजन बढ़ाने के लिए हर दिन 2500 से 3000 कैलोरी लेनी पड़ती थी। शूटिंग खत्म होने के बाद भी फातिमा इतनी ही कैलोरी लेती रहीं, क्योंकि उन्हें इसकी आदत लग चुकी थी। यही कारण था कि उन्हे बुलिमिया से जूझना पड़ा। बुलिमिया बीमारी में बार-बार खाने का मन करता है और कोई भी घंटों तक खाना खा सकते हैं। कभी-कभी खाना इतना ज्यादा हो जाता है कि उल्टी भी करनी पड़ती या पेट खराब हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, 30 से 50 साल की उम्र वाले लोगों को बुलिमिया का खतरा रहता है।

लक्षण क्या है-

-बुलिमिया होने पर खाने का मन खूब करता है।

-वजन तेजी से बढ़ने लगता है।

-मूड स्विंग्स खूब होते हैं।

-खाने का ख्याल ही दिमाग में रहता है।

-अपनी खाने की आदत से शर्मिंदगी होती है।

कैसे निपटीं-

फातिमा सना शेख ने बताया कि मैं इस वजह से मोटी होती जा रही थी और मेरे कई दोस्तों ने मुझे इसे लेकर टोका। मैं मानसिक और शारीरिक तौर पर भी काफी परेशान हो रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कैसे कंट्रोल करूं। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया और वर्कआउट करने में दिमाग लगाया। वर्कआउट करने से वो जितना भी खाती थीं, उतनी कैलोरी बर्न कर लेती थीं। ऐसे में उनका शरीर भी फिट हुआ और खाने की आदत भी कम हुई। फातिमा आज भी फिटनेस को लेकर काफी जागरूक हैं और वह डेली वर्कआउट करती हैं। डायट में अब वो हेल्दी और प्रोटीन युक्त डायट लेती हैं और खूब पानी पीती हैं।

