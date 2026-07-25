Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सर्दी-जुकाम से छुटकारे के लिए दादी के 4 बेस्ट नुस्खे, तुरंत मिलता है आराम

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम का शिकार हो जाना काफी कॉमन है। अगर आप भी इस मौसम में सर्दी जुकाम का शिकार हो गए हैं तो दादी के कुछ नुस्खों को अपनाएं। तुरंत आराम पाने के लिए ये नुस्खे मददगार साबित हो सकते हैं। 

Remedies for dealing with the common cold
सर्दी-जुकाम से निपटने के लिए नुस्खे

बारिश के दिनों में इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से लोग वायरल इंफेक्शन का शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग तो इस मौसम में खांसी, सर्दी और जुकाम से परेशान होते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए ज्यादातर लोग एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं। लेकिन समस्या अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो आप निपटने के लिए कुछ घरेलू उपायों को अपना सकता है। अगर आप इस बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम का शिकार हो गए हैं तो दादी के नुस्खों को अपनाएं। इन नुस्खों से आपको तुरंत आराम मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:हर समस्या का समाधान नहीं है एंटीबायोटिक, पेट में इंफेक्शन के लिए करें बस ये काम

बनाएं दादी का बताया कफ सिरप

इस सिरप को बनाने के लिए पानी उबालें और उसमें गुड़ डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं जब तक गुड़ पूरी तरह पिघल न जाए। अब इलायची, अजवाइन, काली मिर्च का पाउडर और काला नमक डालें। इसमें अदरक भी डालें और धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकाएं। ठंडा होने दें और एक कटोरे में निकाल लें। सुबह और शाम को आधा छोटा चम्मच गुनगुने पानी में मिलाकर इसे पिएं। इस मिक्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं। बस इस्तेमाल से पहले थोड़ा गर्म करें और फिर गुनगुने पानी के साथ लें।

अदरक वाला नुस्खा

इस नुस्खे के लिएअदरक को कद्दूकस करें और उसका रस निचोड़ लें। अब इस रस में 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाएं। आधा बड़ा चम्मच शहद मिलाएं और इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद सुबह और शाम आधा बड़ा चम्मच लें। ये एक बेहद असरदार नुस्खा है।

ये भी पढ़ें:स्वाइन फ्लू से सावधान! बदलते मौसम में इन बातों को अपनाकर खुद का रखें खास ध्यान

जुकाम के लिए तुलसी वाला नुस्खा

कई समस्याओम से निपटने के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप लंबे समय से खांसी और जुकाम से परेशान हैं तो तुलसी के पत्तों और अदरक को थोड़े से पानी के साथ पीस लें। इस मिक्स को अच्छी तरह छान लें। फिर इसमें शहद और चुटकी भर हल्दी पाउडर मिलाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दिन में कम से कम दो बार इसे खाएं।

फायदेमंद है काढ़ा

तुलसी और अदरक का काढ़ा कई समस्याओं से आराम दे सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, 4 से 5 तुलसी के पत्ते और 3 से 4 कुटी हुई काली मिर्च डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर हल्का गुनगुना पिएं। यह गले की खराश और बंद नाक को खोलता है।

ये भी पढ़ें:बारिश के पानी में चलने से पहले रहें अलर्ट, लेप्टोस्पायरोसिस का बढ़ रहा खतरा

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का ऑप्शन नहीं है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े सवालों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Health Tips Healthy Body Cough Syrup

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।