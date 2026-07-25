सर्दी-जुकाम से छुटकारे के लिए दादी के 4 बेस्ट नुस्खे, तुरंत मिलता है आराम

बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम का शिकार हो जाना काफी कॉमन है। अगर आप भी इस मौसम में सर्दी जुकाम का शिकार हो गए हैं तो दादी के कुछ नुस्खों को अपनाएं। तुरंत आराम पाने के लिए ये नुस्खे मददगार साबित हो सकते हैं।

बारिश के दिनों में इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से लोग वायरल इंफेक्शन का शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग तो इस मौसम में खांसी, सर्दी और जुकाम से परेशान होते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए ज्यादातर लोग एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं। लेकिन समस्या अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो आप निपटने के लिए कुछ घरेलू उपायों को अपना सकता है। अगर आप इस बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम का शिकार हो गए हैं तो दादी के नुस्खों को अपनाएं। इन नुस्खों से आपको तुरंत आराम मिल सकता है।

बनाएं दादी का बताया कफ सिरप इस सिरप को बनाने के लिए पानी उबालें और उसमें गुड़ डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं जब तक गुड़ पूरी तरह पिघल न जाए। अब इलायची, अजवाइन, काली मिर्च का पाउडर और काला नमक डालें। इसमें अदरक भी डालें और धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकाएं। ठंडा होने दें और एक कटोरे में निकाल लें। सुबह और शाम को आधा छोटा चम्मच गुनगुने पानी में मिलाकर इसे पिएं। इस मिक्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं। बस इस्तेमाल से पहले थोड़ा गर्म करें और फिर गुनगुने पानी के साथ लें।

अदरक वाला नुस्खा इस नुस्खे के लिएअदरक को कद्दूकस करें और उसका रस निचोड़ लें। अब इस रस में 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाएं। आधा बड़ा चम्मच शहद मिलाएं और इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद सुबह और शाम आधा बड़ा चम्मच लें। ये एक बेहद असरदार नुस्खा है।

जुकाम के लिए तुलसी वाला नुस्खा कई समस्याओम से निपटने के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप लंबे समय से खांसी और जुकाम से परेशान हैं तो तुलसी के पत्तों और अदरक को थोड़े से पानी के साथ पीस लें। इस मिक्स को अच्छी तरह छान लें। फिर इसमें शहद और चुटकी भर हल्दी पाउडर मिलाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दिन में कम से कम दो बार इसे खाएं।

फायदेमंद है काढ़ा तुलसी और अदरक का काढ़ा कई समस्याओं से आराम दे सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, 4 से 5 तुलसी के पत्ते और 3 से 4 कुटी हुई काली मिर्च डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर हल्का गुनगुना पिएं। यह गले की खराश और बंद नाक को खोलता है।