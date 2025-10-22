Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थgovardhan puja 2025 know religious and scientific reasons why cow dung is used in govardhan puja
Govardhan Puja : गोवर्धन पूजा में क्यों किया जाता है गोबर का उपयोग ? धर्म ही नहीं साइंस से भी जुड़ा है कनेक्शन

Govardhan Puja : गोवर्धन पूजा में क्यों किया जाता है गोबर का उपयोग ? धर्म ही नहीं साइंस से भी जुड़ा है कनेक्शन

संक्षेप: ऐसा करने के पीछे आपको सिर्फ धार्मिक कारण वजह लगते हैं तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोवर्धन पूजा 2025 में गाय के गोबर का इस्तेमाल करने के पीछे धार्मिक कारणों के साथ वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

Wed, 22 Oct 2025 12:49 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देशभर में आज यानी 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा 2025 का पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा में खासतौर पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत, गाय, बछड़े और श्रीकृष्ण की आकृति बनाई जाती हैं। अगर ऐसा करने के पीछे आपको सिर्फ धार्मिक कारण वजह लगते हैं तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर का इस्तेमाल करने के पीछे धार्मिक कारणों के साथ वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

गोवर्धन पूजा 2025 में गाय का गोबर यूज करने के पीछे धार्मिक कारण

गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से श्रीकृष्‍ण की आकृति घरों की दीवार या फर्श पर बनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय का गोबर सकारात्‍मकता का प्रतीक माना गया है। जिस स्‍थान पर गाय का गोबर रखा जाता है उसे सबसे शुद्ध मान लिया जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में धन की देवी लक्ष्‍मी का भी वास बताया गया है।

गोवर्धन पूजा 2025 में गाय का गोबर यूज करने के पीछे वैज्ञानिक कारण

प्राकृतिक कीटनाशक

गोबर के धुएं से मच्छर-मक्खी भागते हैं। गोबर के उपले जलाने से निकलने वाला धुआं मच्छरों और मक्खियों को भगाने में प्रभावी होता है। यह एक पारंपरिक तरीका है जिसे ग्रामीण इलाकों में सदियों से इस्तेमाल किया जाता है। बता दें, नीम और गोबर का लेप प्राकृतिक पेस्टिसाइड का काम करता है।

घर की दीवारों को ठंडा रखता है गोबर

गोबर की दीवारें गर्मी को सोख लेती हैं क्योंकि यह एक प्राकृतिक ऊष्मारोधी (insulator) के रूप में काम करता है। यह कंक्रीट की तरह गर्मी को अवशोषित करने के बजाय, उसे धीमा कर देता है, जिससे गर्मियों में घर ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है।

घर का तापमान कंट्रोल रहता है

गोबर की दीवारों की यह खासियत यह है कि वे सांस लेती हैं, जिससे हवा का प्रवाह बेहतर होता है और तापमान नियंत्रित रहता है।

कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन

गोबर से बनी मूर्तियां खेत में मिलकर मिट्टी की उर्वरता और कार्बन सामग्री को बढ़ाती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करता है। गोबर में पोषक तत्व होते हैं और यह बायोडिग्रेडेबल होता है, जिससे यह मिट्टी में मिलकर उसे स्वस्थ बनाता है और कार्बन को मिट्टी में बांधने में मदद करता है।

प्राकृतिक खाद

गोबर एक प्राकृतिक और जैविक खाद है जो मिट्टी की उर्वरता, जलधारण क्षमता और वायु संचार को बढ़ाती है। यह नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है और फसल की पैदावार बढ़ती है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Govardhan Puja

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।