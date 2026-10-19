हरा कीवी खाएं या गोल्डन? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया किसमें हैं ज्यादा फायदे

कीवी खाते समय गोल्डन और ग्रीन में से किसे चुनना चाहिए? दोनों के स्वाद, फाइबर और विटामिन सी में कुछ अंतर होता है। न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा से जानें, आपकी सेहत के लिए कौन-सा कीवी बेहतर हो सकता है।

क्या आप भी कीवी खाते हैं? अगर हां, तो बाजार में आपने ग्रीन और गोल्डन कीवी जरूर देखे होंगे। दोनों दिखने में अलग होते हैं और इनका स्वाद भी थोड़ा अलग होता है। ग्रीन कीवी हल्का खट्टा होता है, जबकि गोल्डन कीवी ज्यादा मीठा लगता है। लेकिन बात सिर्फ स्वाद की नहीं है। दोनों में मिलने वाले पोषक तत्वों में भी कुछ अंतर होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि पेट को हेल्दी रखने के लिए कौन-सा कीवी खाना चाहिए और किसमें विटामिन सी ज्यादा मिलता है? अगर आप भी इन दोनों में से किसी एक को चुनने को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा से जानिए कि दोनों में क्या फर्क है।

ग्रीन कीवी क्यों खाएं? ग्रीन कीवी का गूदा हरे रंग का होता है और इसका स्वाद हल्का खट्टा होता है। अगर आपको खट्टे फल पसंद हैं, तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसकी एक खास बात है कि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है। फाइबर पेट को सही रखने में मदद करता है। इससे मल त्याग आसान हो सकता है और कब्ज की परेशानी में भी राहत मिल सकती है। इसलिए अगर आप अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्रीन कीवी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

गोल्डन कीवी में क्या है खास? गोल्डन कीवी का गूदा पीले या सुनहरे रंग का होता है। इसका स्वाद ग्रीन कीवी से ज्यादा मीठा होता है। अगर आपको ज्यादा खट्टे फल पसंद नहीं हैं, तो गोल्डन कीवी आपको अच्छा लग सकता है। इसकी एक खास बात है कि इसमें विटामिन सी आमतौर पर ग्रीन कीवी से ज्यादा मिलता है। कुछ किस्मों में इसकी मात्रा लगभग दोगुनी तक हो सकती है। हालांकि, यह अंतर कीवी की किस्म और उसके आकार पर भी निर्भर करता है।

विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। यह त्वचा को हेल्दी रखने और शरीर में आयरन के बेहतर अवशोषण में भी मदद करता है। इसलिए अगर आप विटामिन सी से भरपूर फल खाना चाहते हैं, तो गोल्डन कीवी अच्छा विकल्प हो सकता है।

पेट की सेहत के लिए कौन-सा कीवी? अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट सही रहे और डाइट में फाइबर भी बढ़े, तो ग्रीन कीवी चुन सकते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर रखने और कब्ज की परेशानी में मदद कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गोल्डन कीवी पेट के लिए फायदेमंद नहीं है। दोनों तरह के कीवी में फाइबर और दूसरे पोषक तत्व मिलते हैं। बस इनकी मात्रा अलग हो सकती है। इसलिए आप अपनी पसंद के हिसाब से दोनों में से कोई भी खा सकते हैं।

अगर आपको अक्सर कब्ज रहती है या पेट से जुड़ी परेशानी बनी रहती है, तो सिर्फ कीवी खाने से सब ठीक होने की उम्मीद न करें। ऐसी परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।

इम्यूनिटी और स्किन के लिए कौन-सा चुनें? ग्रीन और गोल्डन, दोनों तरह के कीवी में विटामिन सी मिलता है। यह शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करने वाली इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। साथ ही, विटामिन सी कोलेजन बनाने में भी मदद करता है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है, जो त्वचा को हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आपका मकसद ज्यादा विटामिन सी पाना है, तो गोल्डन कीवी चुन सकते हैं। वहीं, ग्रीन कीवी भी विटामिन सी के साथ अच्छी मात्रा में फाइबर देता है। हालांकि, सिर्फ कीवी खाने से त्वचा की हर परेशानी दूर नहीं होगी। इसके लिए अच्छी डाइट, पर्याप्त नींद और सही स्किन केयर भी जरूरी है।

तो आखिर कौन-सा कीवी खाएं? अब सवाल है कि दोनों में से कौन-सा कीवी आपकी डाइट के लिए सही रहेगा? इसका जवाब आपकी पसंद और जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको हल्का खट्टा स्वाद पसंद है और आप फाइबर पर ध्यान देना चाहते हैं, तो ग्रीन कीवी खा सकते हैं। वहीं, अगर आपको मीठा फल पसंद है और ज्यादा विटामिन सी चाहिए, तो गोल्डन कीवी चुन सकते हैं।