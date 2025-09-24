आजकल 5-6 साल की उम्र में ही बच्चियों को होने लगे हैं पीरियड्स, डॉक्टर बता रहीं वजह

पहले जहाँ पीरियड्स आमतौर पर 12 से 14 साल की उम्र में शुरू होते थे, वहीं अब कई मामलों में यह प्रक्रिया 5-6 साल की बच्चियों में ही दिखाई देने लगी है। चलिए जानते हैं डॉक्टर के मुताबिक इसके पीछे की खास वजह क्या हो सकती है।

आजकल कई पेरेंट्स ये देख कर हैरान हैं कि उनकी बच्चियों को बहुत कम उम्र में ही पीरियड्स आने लगे हैं। पहले जहाँ पीरियड्स आमतौर पर 12 से 14 साल की उम्र में शुरू होते थे, वहीं अब कई मामलों में यह प्रक्रिया 5-6 साल की बच्चियों में ही दिखाई देने लगी है। इस बदलाव को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। डॉक्टर सुगंधा शर्मा का कहना है कि इसके पीछे हमारी बदलती जीवनशैली और खानपान की आदतें बड़ी वजह बन रही हैं। चलिए जानते हैं डॉक्टर के मुताबिक कम उम्र में ही बच्चियों के पीरियड्स शुरू होने के पीछे की खास वजह क्या हो सकती है।

खानपान की आदतों का पड़ता है असर डॉ. सुगंधा शर्मा के मुताबिक आजकल बच्चों के खाने में मसाले और मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है। तीखा और ऑयली खाना खाने से शरीर का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसके अलावा पैक्ड फूड और प्रिजर्वेटिव से भी बच्चों के शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसे खाने में मौजूद केमिकल शरीर के नॉर्मल ग्रोथ की गति को बदल देते हैं, जिसके कारण कम उम्र में ही पीरियड्स आना शुरू हो जाता है।

डेयरी प्रोडक्ट्स में भी छुपे हैं खतरे डेयरी से मिलने वाले दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स अगर प्राकृतिक हों तो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन डॉक्टर शर्मा बताती हैं कि डेयरी फार्म में अक्सर गाय-भैंसों को दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इन हार्मोन्स का असर उस दूध में भी पाया जाता है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। यही हार्मोन बच्चों के शरीर में पहुँचकर उनके विकास की प्रक्रिया को समय से पहले सक्रिय कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे की प्यूबर्टी स्टेज जल्दी शुरू हो सकती है। इसके विपरीत अगर घर में पाले गए गाय-भैंस का शुद्ध दूध मिले तो वो हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है।

नॉनवेज और एग्स का भी पड़ता है प्रभाव बाजार में मिलने वाला नॉनवेज और अंडे भी आजकल पूरी तरह प्राकृतिक नहीं रह गए हैं। इन्हें ताजा बनाए रखने और किसी प्रकार की एलर्जी से बचाने के लिए पशुओं को हाई डोज एंटीबायोटिक और कभी-कभी हार्मोन भी दिए जाते हैं। डॉ. सुगंधा शर्मा का कहना है कि इन चीजों का असर सीधे बच्चों के शरीर पर पड़ता है और यह हार्मोनल बदलाव को तेज कर देता है। नतीजतन बच्चियों में 5-6 साल की उम्र में ही पीरियड्स आने लगते हैं, जो सामान्य विकास प्रक्रिया के लिहाज से ठीक नहीं है।