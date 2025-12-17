Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थgirl used to take Vitamin C tablets for glowing skin and developed kidney stones share her story on instagram
फेस पर ग्लो के लिए खाती थी विटामिन सी की गोली और हो गई ये बड़ी परेशान, लड़की ने शेयर की आपबीती

फेस पर ग्लो के लिए खाती थी विटामिन सी की गोली और हो गई ये बड़ी परेशान, लड़की ने शेयर की आपबीती

संक्षेप:

Vitamin C Side Effects: इंस्टाग्राम पर हर रोज लोग अपने-अपने अनुभव शेयर करते हैं। ऐसा ही एक अनुभव साक्षी नाम की क्रिएटर ने शेयर किया है। कि कैसे रोजाना विटामिन सी की टैबलेट खाने के बाद उसे पेट में दर्द की शिकायत हुई और जांच कराने पर इस समस्या का पता चला।

Dec 17, 2025 07:18 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विटामिन सी को हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ये ना केवल इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है। बल्कि विटामिन सी ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। साथ ही विटामिन सी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है। जिससे स्किन में इलास्टिसिटी बनी रहती है और रिंकल्स, फाइन लाइंस से बचत होती है। विटामिन सी की रोजाना मात्रा वयस्क पुरुषों के लिए 90 मिलीग्राम और महिला के लिए 75 मिलीग्राम होती है। स्किन पर ग्लो और इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी की टेबलेट अक्सर लोग खाते हैं। लेकिन बिना प्रिसक्रिप्शन के विटामिन सी की टेबलेट खाने से कौन से नुकसान हो सकते हैं। ये जानना है तो साक्षी नाम की लड़की की आपबीती जरूर जान लें। जिसने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि उसे ज्यादा विटामिन सी की गोली खाने से किडनी में पथरी की समस्या हो गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्किन में ग्लो के लिए खाती थी लिमसी

साक्षी ने बताया कि वो स्किन में ग्लो के लिए पिछले डेढ़ साल से लिमसी टेबलेट खा रही है। जो विटामिन सी की गोली है।

यूरिन में जलन को किया इग्नोर और कमर दर्द पर कराया टेस्ट

साक्षी नाम की क्रिएटर ने इंस्टाग्राम पर सकूनलूप नाम के पेज पर अपना अनुभव शेयर किया है। उसने बताया कि कैसे दो हफ्ते तक लगातार यूरिन में जलन होने पर उसने इग्नोर किया और पिछले 5 दिनों से यूरिन में जलन के साथ ही कमर के निचले हिस्से में दर्द की समस्या भी बढ़ गई। चलने,लेटने और बैठने पर हो रहे इस दर्द के लिए जब उसने टेस्ट कराया तो पता चला कि उसे किडनी में स्टोन की शिकायत हो गई है। साक्षी ने बताया कि उसके डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर किया कि विटामिन सी फल या नेचुरल चीजों से लेने पर कोई नुकसान नहीं होता लेकिन जब विटामिन सी की गोलियां खाई जाती हैं तो शरीर में कैल्शियम ऑक्सेलट बनता है और किडनी में पथरी बनने लगती है।

ये भी पढ़ें:ठंड में दर्द से लेकर कब्ज से परेशान रहते हैं तो इन फूड्स खाना ना भूलें

विटामिन सी की ज्यादा मात्रा से नुकसान

क्लीवलेंड क्लीनिक की रिपोर्ट के मुताबिक विटामिन सी की मात्रा ज्यादा हो जाने पर शरीर में ये नुकसान नजर आने लगते हैं।

- एलर्जी की समस्या, खुजली, पित्ती उछलना, चेहरे, गले, जीभ में सूजन

- किडनी में पथरी की समस्या- पेशाब में जलन, पीठ के निचले हिस्से में दर्द

- पेट की खराबी

- जी मिचलाना

- दस्त

- पेट में जलन

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।