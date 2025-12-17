फेस पर ग्लो के लिए खाती थी विटामिन सी की गोली और हो गई ये बड़ी परेशान, लड़की ने शेयर की आपबीती

संक्षेप: Vitamin C Side Effects: इंस्टाग्राम पर हर रोज लोग अपने-अपने अनुभव शेयर करते हैं। ऐसा ही एक अनुभव साक्षी नाम की क्रिएटर ने शेयर किया है। कि कैसे रोजाना विटामिन सी की टैबलेट खाने के बाद उसे पेट में दर्द की शिकायत हुई और जांच कराने पर इस समस्या का पता चला।

विटामिन सी को हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ये ना केवल इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है। बल्कि विटामिन सी ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। साथ ही विटामिन सी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है। जिससे स्किन में इलास्टिसिटी बनी रहती है और रिंकल्स, फाइन लाइंस से बचत होती है। विटामिन सी की रोजाना मात्रा वयस्क पुरुषों के लिए 90 मिलीग्राम और महिला के लिए 75 मिलीग्राम होती है। स्किन पर ग्लो और इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी की टेबलेट अक्सर लोग खाते हैं। लेकिन बिना प्रिसक्रिप्शन के विटामिन सी की टेबलेट खाने से कौन से नुकसान हो सकते हैं। ये जानना है तो साक्षी नाम की लड़की की आपबीती जरूर जान लें। जिसने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि उसे ज्यादा विटामिन सी की गोली खाने से किडनी में पथरी की समस्या हो गई है।

स्किन में ग्लो के लिए खाती थी लिमसी साक्षी ने बताया कि वो स्किन में ग्लो के लिए पिछले डेढ़ साल से लिमसी टेबलेट खा रही है। जो विटामिन सी की गोली है।

यूरिन में जलन को किया इग्नोर और कमर दर्द पर कराया टेस्ट साक्षी नाम की क्रिएटर ने इंस्टाग्राम पर सकूनलूप नाम के पेज पर अपना अनुभव शेयर किया है। उसने बताया कि कैसे दो हफ्ते तक लगातार यूरिन में जलन होने पर उसने इग्नोर किया और पिछले 5 दिनों से यूरिन में जलन के साथ ही कमर के निचले हिस्से में दर्द की समस्या भी बढ़ गई। चलने,लेटने और बैठने पर हो रहे इस दर्द के लिए जब उसने टेस्ट कराया तो पता चला कि उसे किडनी में स्टोन की शिकायत हो गई है। साक्षी ने बताया कि उसके डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर किया कि विटामिन सी फल या नेचुरल चीजों से लेने पर कोई नुकसान नहीं होता लेकिन जब विटामिन सी की गोलियां खाई जाती हैं तो शरीर में कैल्शियम ऑक्सेलट बनता है और किडनी में पथरी बनने लगती है।

विटामिन सी की ज्यादा मात्रा से नुकसान क्लीवलेंड क्लीनिक की रिपोर्ट के मुताबिक विटामिन सी की मात्रा ज्यादा हो जाने पर शरीर में ये नुकसान नजर आने लगते हैं।

- एलर्जी की समस्या, खुजली, पित्ती उछलना, चेहरे, गले, जीभ में सूजन

- किडनी में पथरी की समस्या- पेशाब में जलन, पीठ के निचले हिस्से में दर्द

- पेट की खराबी

- जी मिचलाना

- दस्त