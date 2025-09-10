घी या तेल, दोनों में से क्या खाना ज्यादा बेहतर है? जानें डॉक्टर की सलाह

Desi Ghee vs Oil: एक सवाल अक्सर लोगों के मन में बना रहता है कि खाना बनाने के लिए घी बेहतर है या तेल। आइए जानते हैं इसपर डॉक्टर का क्या कहना है।

हमारी हेल्थ पर सबसे ज्यादा असर हमारे खानपान का होता है। ऐसे में जब हम घर का बना हेल्दी खाना खाने की बात करते हैं, तो भी कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। दरअसल खाना बनाते हुए आप किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काफी मायने रखता है। इसी से जुड़ा एक सवाल अक्सर लोगों के मन में बना रहता है कि खाना बनाने के लिए घी बेहतर है या तेल। ज्यादातर भारतीय घरों में या तो देसी घी या फिर रिफाइंड या सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी में से सेहत के लिए क्या बेहतर है, ये कन्फ्यूजन आम है। एक पॉडकास्ट में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग कृष्णा ने यही बताया है कि घी बेहतर चॉइस है या तेल। आइए जानते हैं।

घी या तेल, दोनों में से क्या बेहतर है? डॉ तरंग कृष्णा कहते हैं कि घी और तेल, दोनों में से देसी घी कई मायनों में ज्यादा बेहतर है। डेली कुकिंग के लिए इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। हालांकि ज्यादा मात्रा में आपको कोई भी चीज नुकसान कर सकती है। इसलिए एक से दो चम्मच घी रोजाना अपनी डाइट में शामिल करें। इससे आपका इम्यून सिस्टम कभी भी कमजोर नहीं होगा।

इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट है देसी घी एक्सपर्ट की मानें तो इंडियन कुकिंग के लिए देसी घी बेस्ट है। दरअसल देसी घी का स्मोकिंग प्वाइंट काफी ज्यादा होता है यानी तेज फ्लेम पर भी इसके पोषक तत्व बने रहते हैं। वहीं तेल को जब बार-बार गर्म किया जाता है, तो उनमें हानिकारक तत्व बनने लगते हैं, जो हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। कुछ तलने या हाई हीट कुकिंग के लिए देसी घी बिल्कुल सही रहता है।

देसी घी इस्तेमाल करने के फायदे हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो देसी घी विटामिन ए, डी, ई और के का अच्छा सोर्स है। ये विटामिन आपकी इम्यूनिटी से ले कर बोन और स्किन हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही घी में हेल्दी फैट मौजूद होते हैं, जो पाचन को दुरुस्त रखते हैं और शरीर को भरपूर ऊर्जा भी देते हैं। आयुर्वेद की मानें तो घी दिमाग के लिए भी काफी फायदेमंद होता है।