नमक में छिपी है हीलिंग की ताकत, जानें इसके चमत्कारी फायदे

संक्षेप:

नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सदियों से प्राकृतिक औषधि के रूप में भी उपयोग होता आया है। यह गले, स्किन, पाचन, सूजन और डिटॉक्स में प्रभावी घरेलू उपचार साबित होता है।

Thu, 4 Dec 2025 11:50 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
नमक हमारे भोजन का एक साधारण हिस्सा जरूर है, लेकिन इसके औषधीय गुण इतने मजबूत हैं कि सदियों से इसे प्राकृतिक उपचार (Natural Medicine) के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। आयुर्वेद और घरेलू उपचारों में नमक का इस्तेमाल शरीर को संतुलित रखने, संक्रमण कम करने और दर्द घटाने के लिए किया जाता है। इसकी एंटीबैक्टीरियल, एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण और डिटॉक्सिफाइंग खूबियां इसे एक प्राकृतिक उपचार का शक्तिशाली हिस्सा बनाती हैं। आइए जानते हैं कि नमक हमारी सेहत के लिए किस तरह लाभदायक साबित हो सकता है।

नमक के प्राकृतिक औषधीय फायदे

1. खांसी और बलगम में राहत- गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से गले की सूजन कम होती है, बलगम निकलता है और बैक्टीरिया घटते हैं। यह फ्लू और गले के इंफेक्शन में सबसे असरदार घरेलू उपचार माना जाता है।

2. दांत और मसूड़ों की सुरक्षा- नमक के पानी से कुल्ला करने पर मसूड़ों की सूजन कम होती है और मुंह में बैक्टीरिया का स्तर घटता है। मसूड़ों से खून आना और मुंह की दुर्गंध जैसी समस्याओं में भी यह कारगर है।

3. स्किन की हीलिंग और क्लींजिंग- नमक में मौजूद मिनरल्स त्वचा से डेड सेल्स हटाते हैं और बैक्टीरियल इंफेक्शन कम करते हैं। नमक से बना स्क्रब फंगल इंफेक्शन, खुजली और रैशेज में राहत दे सकता है।

4. मांसपेशियों के दर्द में राहत- गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर शरीर को भिगोने से (salt bath) मसल्स रिलैक्स होती हैं, सूजन कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।

5. पाचन में सुधार- चुटकीभर सेंधा नमक पाचन रसों को सक्रिय करता है, गैस, अपच और ब्लोटिंग को कम करता है। आयुर्वेद में इसे अग्नि बढ़ाने वाला माना जाता है।

6. डिटॉक्स और हाइड्रेशन सपोर्ट- सेंधा नमक शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है और डिटॉक्स प्रक्रिया में मदद करता है। यह शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकालने में सहायक है।

7. सर्दी-जुकाम में कंजेशन कम करना- नमक मिले गुनगुने पानी की भाप लेने से ब्लॉक्ड नाक खुलती है और साइनस में जमा बलगम निकलता है।

ध्यान रखें:

अधिक नमक खाने से BP बढ़ सकता है, इसलिए औषधीय उपयोग और आहार सेवन में अंतर रखें।

घरेलू उपचार में सेंधा नमक (rock salt) सबसे उत्तम माना जाता है।

Health Tips

