होली का 'हैंगओवर' उतारें चुटकियों में, जानें क्या है बॉडी को डिटॉक्स करने के 9 आसान सही तरीके
Simple Ways To Detox After Holi : बॉडी डिटॉक्स का मतलब सिर्फ नहाकर शरीर से होली के रंगों को छुड़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो भीतर से खुद को क्लीन करने का एक ऐसा तरीका है, जिसके बाद आप एक बार फिर खुद में पहले जैसी ताजगी और ऊर्जा महसूस करते हैं।
होली की मस्ती और हुड़दंग के बीच ज्यादातर लोग अपने ही शरीर के साथ थोड़ी ज्यादती कर बैठते हैं। रसायनों से भरे रंगों का त्वचा के संपर्क में आना, दिन भर की धूप, और ढेर सारी गुझिया व तली-भुनी चीजों का स्वाद-ये सब चीजें मिलकर शरीर के भीतर 'टॉक्सिन्स' यानी विषाक्त पदार्थों के जमा होने का कारण बनने लगती हैं। अगर हर साल होली मनाने के बाद आपको थकान और सुस्ती महसूस होती है, तो समझ जाए कि आपका शरीर आपसे एक डीप क्लीन 'रीसेट' की मांग कर रहा होता है। इसका मतलब सिर्फ नहाकर शरीर से होली के रंगों को छुड़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो भीतर से खुद को क्लीन करने का एक ऐसा तरीका है, जिसके बाद आप एक बार फिर खुद में पहले जैसी ताजगी और ऊर्जा महसूस करते हैं। सीके बिरला हॉस्पिटल की डायटीशियन डॉ. दीपाली शर्मा ने बॉडी को डिटॉक्स करने के 9 आसान तरीके शेयर किए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में-
डॉ. दीपाली शर्मा कहती हैं कि होली रंग, मस्ती, मिठाइयों और जश्न का त्योहार है। लेकिन त्योहार को मनाने के दौरान कई घंटे धूप में खड़े रहकर रंगों के संपर्क में आने, तला-भुना और मीठा ज्यादा खाने के बाद शरीर और त्वचा थोड़ी थकी हुई और स्ट्रेस्ड महसूस कर सकती है। ऐसे में होली के बाद हल्का-फुल्का डिटॉक्स शरीर को दोबारा संतुलन में लाने में मदद करता है। डिटॉक्स का मतलब भूखे रहना या सख्त डाइट करना नहीं है, बल्कि बस फिर से हेल्दी आदतों पर लौट आना होता है।
होली मनाने के बाद बॉडी को डिटॉक्स करने के 9 आसान तरीके
1. खूब पानी पिएं- शरीर को हाइड्रेट रखें। नींबू पानी या नारियल पानी लेने से शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं।
2.हल्का और हेल्दी खाना खाएं- खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल और दही जैसा सादा भोजन चुनें। कुछ दिन तक तला-भुना और ज्यादा मीठा खाने से परहेज करें।
3. लिवर का ख्याल रखें- चुकंदर, पालक, हल्दी और खट्टे फल शरीर की सफाई में मदद करते हैं।
4. नहाने का सही तरीका अपनाएं- नहाने से पहले नारियल तेल लगा लें ताकि रंग आसानी से निकल जाए। तेज स्क्रब की जगह माइल्ड क्लेंजर का इस्तेमाल करें।
5. त्वचा को आराम दें- एलोवेरा जेल या हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि सूखापन और जलन कम हो।
6. पूरी नींद लें- रोज 7–8 घंटे की अच्छी नींद शरीर को जल्दी रिकवर करने में मदद करती है।
7. प्रोबायोटिक्स लें- दही और छाछ पेट को संतुलित रखने में मदद करते हैं।
8. हल्की फिजिकल एक्टिविटी करें- हल्की वॉक या योग से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
9. शराब और ज्यादा चीनी से दूर रहें- बॉडी को आराम देने के लिए कुछ दिन शराब और चीनी के अधिक सेवन से दूर रहें।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
