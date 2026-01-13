पेट में गैस का दर्द उठे तो क्या करना चाहिए? आयुर्वेदिक डॉक्टर का ये नुस्खा तुरंत राहत देगा!

संक्षेप: Home Remedy for Instant Gas Relief: डॉ सुगंधा शर्मा कहती हैं कि अगर आपके पेट ने गैस का दर्द शुरू हो गया है या पेट फूलने लगा है, तो तुरंत राहत के लिए आप घर पर ही ये एक ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं।

पेट में गैस बनना बहुत ही कॉमन समस्या है। कई लोग हैं जो हल्का सा कुछ हेवी खा लें, तो उनके पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। गैस बनने से पेट में दर्द होने लगता है, साथ ही कई बार ये सीने की तरफ भी चढ़ने लगती है। ऐसे में मूड अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। अब जैसे ही गैस बनना शुरु हो जाए, तो तुरंत राहत के लिए क्या किया जाए, ये अक्सर समझ ही नहीं आता। हर बार दवाई लेना भी ठीक नहीं है। ऐसी ही सिचुएशन के लिए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा ने एक नुस्खा शेयर किया है। डॉक्टर कहती हैं कि जैसे ही पेट में गैस बनना शुरू हो या हल्का दर्द होने लगे, तो तुरंत आप इसे इस्तेमाल कर के देख सकते हैं। ये इंस्टेंट राहत देने में मदद करता है।

पेट में गैस से तुरंत राहत देगा ये नुस्खा डॉ सुगंधा शर्मा कहती हैं कि अगर आपके पेट ने गैस का दर्द शुरू हो गया है या पेट फूलने लगा है, तो तुरंत राहत के लिए आप घर पर ही ये एक ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है। इसमें 4 से 5 पत्ते पुदीने के डालें। इन्हें आपको बिल्कुल अदरक की तरह कूटकर डालना है। अब इसमें एक चम्मच नींबू का रस डालें, साथ ही चुटकी भर सेंधा नमक और चुटकी भर बेकिंग सोडा एड करें। सभी चीजों को घोलकर तुरंत पी जाएं।

क्यों असरदार है ये घरेलू ड्रिंक डॉक्टर कहती हैं कि ये ड्रिंक आपको गैस से तुरंत राहत दिलाने में मदद करती है। इसमें सभी चीजें ऐसी मौजूद हैं, जिनका संबंध सीधा पाचन से है। पुदीना गैस और ब्लोटिंग को कम करता है, नींबू डाइजेशन को बेहतर बनाता है। वहीं बेकिंग सोडा पेट में बने एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रल करने का काम करता है। यही वजह है कि गैस बनने के बाद अगर आप ये ड्रिंक पी लेते हैं, तो कुछ ही देर में बेहतर महसूस होने लगता है।

ज्यादा गैस बनने पर दो बार पी सकते हैं कई बार पेट में गैस इतनी ज्यादा बनती है कि कुछ भी करने से आराम भी मिलता। डॉक्टर कहती हैं कि ऐसी स्थिति में आप ये घरेलू ड्रिंक दो बार भी पी सकते हैं। इससे काफी फायदा होगा। हालांकि अगर आपको रोज ही गैस की दिक्कत होती है, तो किसी एक ड्रिंक के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। अपने डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें।