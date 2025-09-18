एक फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ते ही हांफने लगते हैं? एक्सपर्ट से जानें वजह और समाधान Get Breathless After Climbing Just One Floor? Experts Reveal the Reasons and Solutions, हेल्थ टिप्स - Hindustan
एक फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ते ही हांफने लगते हैं? एक्सपर्ट से जानें वजह और समाधान

क्या आपको भी एक फ्लोर चढ़ते ही सांस आने लगती है? अगर हां, तो ये सिर्फ नॉर्मल कमजोरी या आपका बढ़ा हुआ मोटापा नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। आइए विस्तार में जानते हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 08:49 PM
वैसे तो आजकल लोग एक फ्लोर के लिए भी लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीढ़ियों का इस्तेमाल भी कभी-कभी करना पड़ जाता है। फिर जब अचानक सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो पता लगता है कि एक फ्लोर पर चढ़ने में ही हालत खराब हो गई। क्या आपको भी एक फ्लोर चढ़ते ही सांस आने लगती है? अगर हां, तो ये सिर्फ नॉर्मल कमजोरी या आपका बढ़ा हुआ मोटापा नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। डायटिशियन रमिता कौर बताती हैं कि ये आपके अंदर छिपी किसी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। ये आपकी बॉडी का एक सिग्नल ही समझिए कि आपके अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आइए विस्तार में जानते हैं।

ये कारण हो सकते हैं जिम्मेदार

अगर थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते ही आपको सांस आने लगती है, तो ये कुछ इंटरनल हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो या फिर आपके शरीर में आयरन की कमी हो। इसके अलावा कमजोर फेफड़े, गलत तरीके से सांस लेना या फिर कुछ पोषक तत्वों की कमी खासतौर से विटामिन डी और बी 12 भी एक वजह हो सकती है। कई लोगों के शरीर में ये टॉक्सिन जमा होने, वीक स्टैमिना और हार्मोनल इंबैलेंस का भी संकेत हो सकता है।

इन चीजों को बनाएं रूटीन का हिस्सा

डायटिशियन कहती हैं कि अगर आप अपने रूटीन में कुछ छोटी-छोटी आदतें शामिल कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। जब आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं, तो शरीर ज्यादा फिट और हेल्दी होता है, जिससे आपका स्टेमिना भी नेचुरली बूस्ट होता है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट की बताई कुछ टिप्स।

1) अपने दिन की शुरुआत आमला और चुकंदर के जूस से करें। इससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नेचुरली पूरी होती है। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर जूस बहुत फायदेमंद होता है।

2) रोजाना कम से कम पांच मिनट के लिए अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। इससे आपके फेफड़े लंबे समय तक के लिए हेल्दी बने रहते हैं।

3) रोजाना भीगे हुए किशमिश और कुछ करी पत्ते जरूर खाएं। ये आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा करते हैं और थकान-कमजोरी में भी बड़ा फायदा करते हैं।

4) रोजाना सीढ़ियां चढ़ें। कम से कम एक फ्लोर की सीढ़ी चढ़ें, फिर कुछ देर रेस्ट करें और ऐसे ही दो से तीन बार रिपीट करें। रोजाना सीढ़ियां चढ़ने से आपकी अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आप ओवरऑल फिट रहेंगे।

5) अपनी डाइट में मिलेट यानी मोटे अनाज यानी जरूर शामिल करें। ये बहुत हेल्दी होते हैं। इनमें जरा सा घी डालकर खाएंगे शरीर को एनर्जी भी मिलेगी और स्टैमिना भी इंप्रूव होगा।

6) डायटिशियन रमिता कहती हैं कि ध्यान रखें अपनी मील स्किप ना करें। कई लोग वेट लॉस के चलकर में ऐसा करते हैं और उनमें कमजोरी आ जाती है। जरूरी है कि अच्छा खाएं और समय पर खाएं। आपका शरीर कमजोर नहीं है, बस आप उसे पर्याप्त पोषण नहीं दे रहे हैं।

