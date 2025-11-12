खाली पेट चाय-कॉफी पहुंचाती है नुकसान, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताएं 5 सेहतमंद विकल्प

संक्षेप: 5 Healthy Morning Drinks : क्या आप जानते हैं खाली पेट आपकी इस फेवरेट ड्रिंक का सेवन अनजाने में आपकी सेहत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा होता है। ऐसे में आइए जानते हैं 5 ऐसे हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक्स के बारे में जो चाय और कॉफी से बेहतर विकल्प साबित होते हैं।

ज्यादातर भारतीय लोगों के दिन की शुरूआत एक प्याली गर्म चाय पीकर होती है। दिन की शुरूआत अच्छी करने से लेकर मेहमानों का स्वागत करने तक के लिए, चाय की मदद ली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं खाली पेट आपकी इस फेवरेट ड्रिंक का सेवन अनजाने में आपकी सेहत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा होता है। ऐसे में आइए जानते हैं 5 ऐसे हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक्स के बारे में जो चाय और कॉफी से बेहतर विकल्प साबित होते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या कहते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फोर्टिस अस्पताल (गुड़गांव) के अतिरिक्त निदेशक और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. रिंकेश कुमार बंसल कहते हैं कि अक्सर लोग सुबह उठते ही एक कप चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं। यह आदत देखने में सामान्य लगती है, लेकिन खाली पेट चाय या कॉफी पीना हमारे पेट और पाचन तंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है। खाली पेट जब हम कोई भी पदार्थ जैसे चाय, कॉफी या अन्य एसिडिक पेय पदार्थ लेते हैं, तो यह हमारे पेट की आंतरिक परत (lining) को प्रभावित कर सकता है। इससे पेट में जलन, सूजन (swelling) और गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गैस्ट्राइटिस का अर्थ है पेट की दीवारों में सूजन होना, जो आगे चलकर दर्द, अपच और भारीपन जैसी दिक्कतें पैदा कर सकती है।

चाय और कॉफी से बेहतर 5 मॉर्निंग ड्रिंक्स गर्म नींबू पानी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, नींबू पानी पाचन में मदद करता है, यह लिवर को पित्त (bile) के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है, जो वसा को तोड़ने और आंतों की गति (motility) को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है, जिससे कब्ज से राहत मिलती है और पाचन क्रिया बेहतर होती है। नींबू पानी का क्षारीय (alkaline) प्रभाव पेट के पीएच संतुलन को बनाए रखने और एसिडिटी कम करने में मदद कर सकता है। जिससे पाचन में सुधार होने से मल त्याग और कब्ज में राहत मिलती है।

जीरा पानी जीरा पानी में मौजूद सूजन-रोधी तत्व जैसे क्यूमिनैल्डिहाइड, थाइमोल, और अन्य फेनोलिक यौगिक, आंत में सूजन कम करते हैं और पाचन एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्वस्थ आंत बैक्टीरिया को मदद मिलती है।

आंवला जूस पॉलीफेनॉल और विटामिन सी से भरपूर आंवला जूस आंत की परत को स्थिर करने और एसिडिटी को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाचन एंजाइमों को बढ़ावा देते हैं, सूजन कम करते हैं और स्वस्थ बैक्टीरिया के विकास में मदद करते हैं, जिससे कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं।

एलोवेरा जूस एलोवेरा में आंतों के लिए सूजन-रोधी और सुखदायक गुण होते हैं, जो कब्ज से राहत दिलाने, म्यूकोसल ऊतक की मरम्मत करने और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं।

साइलियम की भूसी के साथ गर्म पानी साइलियम की भूसी अपने भारीपन पैदा करने वाले गुणों के कारण कब्ज से राहत दिलाने की क्षमता के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है। आंतों में पानी सोखकर, यह मल की नमी को बढ़ाता है, जिससे मल नरम और आसानी से निकल जाता है।

दूध वाली चाय और कॉफी ज्यादा हानिकारक क्यों? जब हम दूध वाली चाय या दूध वाली कॉफी खाली पेट पीते हैं, तो उसमें मौजूद कैफीन और प्रोटीन पेट में एसिड का स्तर बढ़ा देते हैं। इससे पेट में जलन और एसिडिटी की संभावना बढ़ जाती है। वहीं, दूध पेट में जाकर गैस बनने का कारण भी बन सकता है, खासकर जब पेट खाली हो।

काली चाय, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी के मामले में क्या फर्क है? अगर हम ब्लैक टी, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी की बात करें तो ये पेय पदार्थ आमतौर पर उतनी एसिडिटी नहीं बढ़ाते। हालांकि, इन्हें भी बहुत अधिक मात्रा में या अत्यधिक गर्म अवस्था में पीना सही नहीं है।