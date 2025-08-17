आज से ही छोड़ दें ये 8 आदतें, धीरे-धीरे कर रहीं पूरे डाइजेशन को खराब Gastroenterologist shares 8 habits that rapidly harming your digestion, हेल्थ टिप्स - Hindustan
आज से ही छोड़ दें ये 8 आदतें, धीरे-धीरे कर रहीं पूरे डाइजेशन को खराब

8 habits harming your digestion: अगर आप भी खराब पाचन की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर कब्ज हो रही तो सबसे पहले नोटिस करें, कहीं आपमें भी तो इन 8 आदतों में से कुछ नहीं। जिसकी वजह से डाइजेशन तेजी से खराब होता जा रहा।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 12:02 PM
डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जो दिन-रात चलता रहता है। खाने को तोड़ने, जरूरी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने और फिर उसे पचाने का काम लगातार होता है। लेकिन इंसान अक्सर डाइजेशन प्रोसेस को लेकर लापरवाही करता है। अनहेल्दी और जंक फूड्स ना केवल पाचन की क्रिया में रुकावट डालते हैं बल्कि बॉडी के दूसरे प्रोसेस को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। जिसकी वजह से कई बीमारियां घेरने लगती है। हिंदुस्तान टाइम्स को गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी के डॉक्टर ने बताया कैसे 8 आदतें डाइजेशन जैसे नाजुक प्रोसेस को खराब करती हैं बल्कि इसकी वजह से दर्द, सूजन और लंबे समय में पाचन से जुडी दिक्कतें घेर लेती हैं। डॉक्टर के मुताबिक ये 8 आदतें डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ रही हैं।

जल्दी-जल्दी खाना

खाने को जल्दी-जल्दी खाने का मतलब है कि आप फूड को ठीक तरीके से चबा नहीं रहे हैं। खाने को ठीक तरीके से ना चबाने की वजह से पेट को खाने को तोड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ाता है। जिससे पेट में गैस, अपच, ब्लॉटिंग की समस्या बढ़ती है। वहीं खाने को जब हम धीरे-धीरे खाते हैं तो इससे ब्रेन को सिग्नल जाता है। जिससे पता चलता है कि पेट भर गया और हम ओवरईटिंग से बच जाते हैं।

खाना छोड़ना

अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर को छोड देते हैं। तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम का रिदम बिगड़ जाता है। जिसकी वजह से ज्यादा भूख लगती है और बाद में हम ज्यादा खा लेते हैं। और अचानक से आए ज्यादा फूड एक साथ पचाने में दिक्कत होती है। खाने की टाइमिंग सहीं ना होने की वजह से गट पर भी बुरा असर होता है और अक्सर कब्ज या एसिडिटी हो जाती है।

खाना खाना और प्रोसेस्ड फूड खाना

जब भूख लगी तो एक साथ बहुत ढेर सारा खाना खा लेने की जह से डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है। वहीं फ्राईड फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को पचने में बहुत ज्यादा समय लगता है जिसकी वजह से पेट पर प्रेशर बढ़ता है और एसिड रिफ्ल्कस जैसी समस्या होती है। वहीं खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से बाउल मूवमेंट भी धीमा हो जाता है।

पर्याप्त पानी ना पीना

पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से स्टूल सॉफ्ट बनी रहती है। जिससे बाउल मूवमेंट स्मूद रहता है और कब्ज नहीं होती। जब शरीर में हाइड्रेशन नहीं रहता और पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते तो इससे कब्ज होती है बल्कि ब्लॉटिंग की समस्या भी बढ़ने लगती है।

एल्कोहल और कैफीन पीना

ज्यादा मात्रा में एल्कोहल पी रहे या फिर कॉफी, चाय दिनभर में कई बार पीते हैं तो दोनों ही खतरनाक है। ज्यादा मात्रा में पीने से स्टम लाइनिंग इरिटेटहोती है। ठीक उसी तरह जैसे एल्कोहल पीने की वजह से आंतों में गुड बैक्टीरिया कम होते हैं और सूजन जाती है।

रात को ज्यादा खाना

कुछ लोगों को देर रात खाने की आदत होती है। ये आदत एसिड रिफ्ल्क्स की समस्या को तेजी से बढ़ाती है। हैवी फूड को पचाने के लिए बॉडी को पर्याप्त समय नहीं मिलता। इसलिए रोजाना सोने के करीब दो से तीन घंटा पहले ही खाना बंद कर देना चाहिए।

स्टूल रोकना

बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हो रही लेकिन आप होल्ड करके रखते हैं। तो इससे ना केवल बाउल मूवमेंट डिस्टर्ब होता है बल्कि कब्ज की समस्या पैदा हो जाती है। वहीं बड़ी आंतों के निचले हिस्से में खिंचाव हो जाता है और हीमोराइड्स हो जाता है। हेल्दी डाइजेशन चाहते हैं तो जब भी स्टूल पास करने की अर्ज हो फौरन टॉयलेट जाना चाहिए।

हाई स्ट्रेस लेवल

जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस गट और ब्रेन के कम्यूनिकेशन को डिस्टर्ब कर देती है। जिसकी वजह से पेट में दर्द, डायरिया या कब्ज की समस्या हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा मदद करता है।

