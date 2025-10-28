आंवला या एवोकाडो, शरीर के लिए क्या है ज्यादा हेल्दी, हेल्थ एक्सपर्ट से जानें

संक्षेप: गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स का कहना है कि हम लोग एवोकाडो को काफी हेल्दी मानने लगे हैं, जबकि भारत के पास अपना सुपरफूड है। आंवला भारत में पाया जाता है। डॉक्टर के मुताबिक, आंवला खाने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। उन्होंने इससे होने वाले फायदों के बारे में भी बताया।

सेहत को दुरुस्त बनाये रखने के लिए हम दुनियाभर की चीजें खाने लगे हैं और इसमें से एक है एवोकाडो। एवोकाडो को सुपरफूड की कैटेगरी में रखा जाता है लेकिन क्या आपने कभी आंवले के बारे में सोचा है। भारत में आंवला खूब पाया और खाया जाता है। अब डॉक्टर का कहना है भारतीय लोग एवोकाडो खाने के पीछे लगे हैं, जबकि उनके पास खुद का सुपरफूड मौजूद है। वसंत कुंज, दिल्ली के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स का कहना है कि आंवला भारत का सुपरफूड है। अगर आप इसे खाते हैं, तो कई बीमारियों से पीछा छूट जायेगा।

एवोकाडो एवोकाडो की खेती मुख्य रूप से मेक्सिको और मध्य अमेरिका में होती है। वहां से ये भारत में भी लाया जाता है। ये काफी महंगा मिलता है लेकिन हेल्दी माना जाता है। एवोकाडो में विटामिन (C, E, K, B6, फोलेट), खनिज (पोटैशियम, मैग्नीशियम), फाइबर जैसे कई तत्व होते हैं।

आंवला आंवला में विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें टैनिन, एल्कलॉइड और गैलिक एसिड जैसे यौगिक भी होते हैं।

डॉक्टर ने क्या बताया डॉक्टर शुभम का कहना है कि अगर आप रोजाना 1 आंवला खाते हैं, तो आप सुपर हेल्दी बन सकते हैं। आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती। उन्होंने इससे दूर होने वाली समस्याओं के बारे में भी बताया।

विटामिन सी का स्रोत- डॉक्टर के अनुसार, अगर आप 1 आंवला खाते हैं, तो ये विटामिन सी से भरपूर होता है। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। आपको सर्दी-खांसी की समस्या नहीं होगी।

बीपी कंट्रोल करें- आंवला में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो खून की नलियों को क्लीन करता है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है।

डायबिटीज- डॉ. शुभम का कहना है कि अगर शुगर के पेशेंट डेली आंवला खाएं, तो उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगी। उन्हें दवा खाने की भी जरूरत नहीं होगी।

कैंसर सेल्स- आंवला खाने से कैंसर का खतरा कम होता है और ये डीएनए डैमेज को भी स्लो करता है। इससे कैंसर सेल्स दोबारा नहीं बनते हैं।