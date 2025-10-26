गार्लिक ऑयल के हैं 8 फायदे, सीख लें बनाने का बिल्कुल आसान और सही तरीका

संक्षेप: Garlic Oil Benefits: लहसुन के तेल को बनाकर घर में रख लें। दादी-नानी का ये पुराना नुस्खा है जो एक दो नहीं बल्कि शरीर में हो रही 8 तरह की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। जान लें इस खास तेल को बनाने का आसान तरीका।

गार्लिक ऑयल यानी लहसुन का तेल हेल्थ के लिए कई तरह से फायदेमंद है। लहसुन में स्ट्रांग एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती है। जिसके लिए एलिसिन कंपाउंड जिम्मेदार होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने से लेकर हार्ट डिसीज के रिस्क को कम करने में लहसुन तेजी से मदद करता है। वहीं लहसुन को जब सरसों के तेल के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। तो इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। गार्लिक ऑयल को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जानें गार्लिक ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स और बनाने का तरीका।

सर्दी-जुकाम से राहत सरसों के तेल में मिक्स कर बना गार्लिक ऑयल सर्दी-जुकाम में राहत पहुंचाता है। बच्चे हो या बड़े सीने में गुनगुने ऑलिव ऑयल की मसाज कंजेशन को दूर करती है। जिससे छाती में बलगम नहीं जम पाता।

एक्ने दूर करने में मदद एक्ने को ट्रीट करने के लिए भी गार्लिक ऑयल फायदेमंद है। लहसुन में सेलेनियम, एलिसिन, विटामिन सी, कॉपर और जिंक होते हैं। जो स्किन हेल्थ को बूस्ट करते हैं। जिंक की मदद से सीबम के प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। जो कि एक्ने होने का मेन कारण होते है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाले गार्लिक ऑयल की कुछ बूंद को फेस पैक में मिलाकर चेहरे पर लगाएं तो ये स्किन को रिलैक्स करता है।

ईयर इंफेक्शन से राहत दादी-नानी अक्सर कानों में दर्द होने पर गार्लिक ऑयल का यूज करती है। लहसुन में मौजूद स्ट्रांग एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज कान में हो रहे इंफेक्शन से लड़ता है और साथ ही दर्द से भी राहत देता है।

नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट घर में ढेर सारे मच्छर हैं और किसी नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट की तलाश में हैं तो गार्लिक ऑयल बेस्ट है। इसे कॉटन में डुबोकर हाथ पैरों में रगड़ लें। ये मच्छरों को दूर करने का बेस्ट तरीका है। मच्छरों को गार्लिक की महक जरा भी पसंद नहीं। यहीं नहीं घर से मच्छर भगाने के लिए भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि स्किन पर स्प्रे से पहले गार्लिक ऑयल का पैच टेस्ट कर लें। कि कहीं ये स्किन पर एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं कर रहा।

दांतों में दर्द से राहत दांतों में दर्द हो रहा तो गार्लिक ऑयल की कुछ बूंदों को कॉटन में डुबोकर दांतों पर लगा लें। ये दर्द से राहत देने में मदद करेगा।

डैंड्रफ से राहत अगर आप स्कैल्प पर हो रहे डैंड्रफ से परेशान हैं तो गार्लिक ऑयल बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का काम करेगा। बालों की जड़ों में गार्लिक ऑयल से मसाज करें और रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह ठंडे पानी से धोने पर डैंड्रफ से छुटकारा मिलना आसान होगा।

स्किन में हो रही खुजली से आराम स्किन में खुजली या फंगल इंफेक्शन बार-बार परेशान करता है। तो स्किन पर थोड़ी मात्रा में गार्लिक ऑयल को लगाकर देखें। लहसुन की एंटीफंगल प्रॉपर्टीज से राहत मिलेगी।

जोड़ों में दर्द से राहत सरसों के तेल में लहसुन मिलाकर तेल बना कर उसे घुटनों में लगाने से जोड़ों में होने वाले दर्द से राहत मिलती है।