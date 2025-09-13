प्राइवेट पार्ट में फंगल इंफेक्शन के साथ दर्द नहीं है नॉर्मल, एक्सपर्ट दे रहीं ये राय fungal infection near private parts female must take care of this condition, हेल्थ टिप्स - Hindustan
पीरियड से लेकर प्रेग्नेंसी तक हर मुद्दे पर हमारे पास ढेरों सवाल होते हैं, बस नहीं होता जवाब पाने का वाजिब जरिया। इस कॉलम के जरिये हम किसी एक्सपर्ट की मदद से आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बार आपके सवालों के जवाब दे रही हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना धवन बजाज

Aparajita हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 07:09 AM
महिलाओं के शरीर में होने वाली समस्याओं और बदलावो को लेकर काफी सारे सवाल मन में होते हैं। लेकिन ज्यादातर महिलाएं इन सवालों के जवाब पाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाती। ऐसे में इन सवालों के जवाब एक्सपर्ट की मदद से घर बैठे मिल सकते हैं। कुछ महिलाओं की परेशानियों का जवाब यहां एक्सपर्ट ने दिया है।

मुझे डायबिटीज है और मैं दो माह की प्रेग्नेंट हूं। वैसे तो मैं डॉक्टरी देखरेख में हूं। पर मैं जानना चाहती हूं कि अपनी ओर से मैं किस तरह की सावधानियां बरतूं कि डायबिटीज का असर गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे पर न पड़े और समय से पहले प्रसव का खतरा खत्म हो जाए?

-पूजा, वाराणसी

डायबिटीज के साथ प्रेग्नेंसी में कई बार बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है। आपको पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान गाइनेकोलॉजिस्ट, डायबेटोलॉजिस्ट और एंडाेक्रोनोलॉजिस्ट के परामर्श और देखरेख में रहना होगा। ये तीनों साथ मिलकर जरूरी मार्गदर्शन के बल पर प्रेग्नेंसी के आपके सफर को सुगम बनाएंगे। अपनी तरफ से शुगर को पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान नियंत्रित रखने की कोशिश करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूरी में प्रेग्नेंसी के दौरान HPA1c का स्तर छह से ज्यादा न हो।

नियमित रूप से अपने शुगर के स्तर का चार्ट बनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि शुगर के स्तर का ज्यादा होना जितना नुकसानदेह है, उतना ही नुकसानदेह इसके स्तर में कमी होना भी है। इन दोनों से आपको बचकर रहना है। अपनी डाइट में जरूरी नियंत्रण और बदलाव के साथ ही नियमित व्यायाम से समझौता न करें। इसके अलावा डॉक्टरी परामर्श के मुताबिक नियमित अंतराल पर सभी जरूरी जांच और अल्ट्रासाउंड आदि जरूर करवाएं। शुगर की जांच, HPA1c की जांच, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, कीटोन की जांच, बच्चे की विस्तृत स्क्रीनिंग नियमित अंतराल पर होती रहनी चाहिए। अगर आप ऊपर बताए गए तीनों विशेषज्ञ की देखरेख में अपनी पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान रहेंगी, तो आप डायबिटीज के बावजूद एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे पाएंगी।

⦁मेरी उम्र 31 साल है। मुझे दो महीने पहले फंगल इन्फेक्शन हुआ था, जो दवा लेने से ठीक हो गया था। पर अब मुझे हर 10 दिन में योनि में दर्द होने लगता है। पीरियड में और उसके बाद बहुत दर्द होता है। मैं निजी अंगों की साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखती हूं, फिर भी मुझे यह समस्या हो रही है। कृपया मुझे इसका कारण और इलाज बताएं।

- शिवानी, कानपुर

निजी अंग में बार-बार फंगल इंफेक्शन उन लोगों को होता है, जो डायबिटीज के शिकार होते हैं, गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन करते हैं या फिर जो अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। यह फंगल इंफेक्शन एक साथी से दूसरे में भी फैल सकता है। ऐसे में सिर्फ आपकी पर्सनल हाइजीन ही नहीं, साथी की हाइजीन भी मायने रखती है। दवा के सेवन से भी अगर समस्या में सुधार नहीं हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप गाइनेकोलॉजिस्ट से परामर्श लें। हो सकता है कि आपकी समस्या की मूल वजह कुछ और हो। फंगल इंफेक्शन से से अक्सर निजी अंग में खुजली या सफेद डिस्चार्ज होता है। इस इंफेक्शन के कारण दर्द होना सामान्य नहीं है। अगर आपको दर्द है, तो डॉक्टरी परामर्श लेना बेहतर होगा। साथ ही निजी अंग की हाइजीन का ध्यान रखिए, कैंची से नियमित अंतराल पर प्यूबिक हेयर को ट्रिम कीजिए और डॉक्टरी परामर्श के अनुरूप नियमित रूप से दवाओं का सेवन कीजिए।

